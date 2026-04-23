Paletta explicó por qué no fue penal la jugada más polémica de River-Boca

Jueves, 23 de abril de 2026

El árbitro que estuvo a cargo del VAR en el Superclásico dio los motivos por los cuales decidió no llamar a Darío Herrera para que observe la jugada en el monitor. "Estoy convencido: no fue penal", remarcó.





El árbitro a cargo del VAR en el Superclásico, Héctor Paletta, rompió el silencio este miércoles en C5N y explicó por qué no fue penal la jugada sobre el final del partido dentro del área de River, donde Lautaro Blanco empuja a Martínez Quarta, que podría haber significado un eventual empate para los dirigidos por Eduardo Coudet.



"Me tuve que conservar un poco por el entorno, la familia, tanta polémica por la decisión arbitral. Han decidido llamarme, recibido mensajes de todo tipo. Algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no, siempre las hay dentro de un partido de fútbol", señaló en un primer momento el juez que optó por no llamar a Darío Herrera para que observe la jugada en el monitor.



En este marco, recordó que "la filosofía mía de usar la herramienta y cuando me senté en una silla para ser árbitro de video es interpretar y respaldar las decisiones de campo y en la cancha, que son los que están transpirando la camiseta".



"Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar de esa manera al defensor. Yo en las cámaras, en las imágenes coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro".



Al ser entrevistado por el periodista Pablo Ladaga en el programa La Mañana, Paletta detalló los motivos por los que sigue convencido de que no hubo penal en el estadio Monumental: "Sigo sosteniendo que hay una imagen que parece más pero es muy poca esa evidencia para corregir una decisión de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone blanco sobre Martínez Quarta no lo derriba de esa manera. Apenas siente contacto exagera la caída".



"Yo evalúo todo, veo que el jugador se queda en el piso tocándose la espalda como si le hubiesen pegado una piña. Es una jugada gris y decidí respaldar la decisión de los jueces de campo", remarcó.



Con la polémica instalada entre los hinchas millonarios, y debido al conocimiento público de que Hector es hermano de Gabriel Paleta, ex jugador de Boca, el árbitro fue consultado por su simpatía o si es hincha de algún equipo en el ámbito local. Su respuesta fue taxativa: "No, yo no soy fanático de ningún club de fútbol".



"Imaginate que somos cuatro varones. Tengo un hermano de River y otro de Boca. Esa teoría de que toda mi familia es hincha de Boca ya se cae. Se toman de eso en la previa, pero cuando se anuló el gol en el último minuto de Milton Giménez en el VAR, era yo el VAR en el Superclásico y ahí no tenía nada que ver. Cuando quieren es a favor y cuando quieren es en contra y vamos a cargar con todo", remarcó.



Sobre el final de la entrevista más buscada luego del Superclásico, aseguró estar tranquilo con su labor, pese a aclarar que "al hincha nunca lo vamos conformar", en referencia a las decisiones arbitrales que pueda llegar a tomar en el campo de juego o la cabina de VAR .



"Hubo errores, hay errores y van a seguir habiendo errores arbitrales. Yo a River lo dirigí muchos partidos, no solo en Superclásicos y ahora salta todo esto. Pareciera que están buscando algo más", concluyó Paletta.