Pakistán despliega seguridad por diálogo entre EE.UU. e Irán

Martes, 21 de abril de 2026

La medida busca prevenir incidentes en un momento crítico, con la tregua vigente entre ambos países a días de expirar.



Miles de agentes vigilan Islamabad ante posibles negociaciones clave

Pakistán desplegó un amplio operativo de seguridad en su capital ante la posible reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.



Fuerte operativo en Islamabad y Rawalpindi



Más de 10.000 efectivos fueron desplegados en Islamabad y Rawalpindi, donde además se instalaron cerca de 600 puestos de control.



Las autoridades suspendieron el transporte público y de carga, al tiempo que reforzaron los controles en accesos y zonas estratégicas.



El objetivo es garantizar la seguridad ante una eventual llegada de delegaciones diplomáticas.



Negociaciones aún sin confirmar



Pese al despliegue, las conversaciones entre Washington y Teherán no están oficialmente confirmadas.



Funcionarios locales indicaron que no hay una fecha definida ni información sobre la llegada de representantes estadounidenses.



No obstante, el gobierno pakistaní mantiene gestiones activas para facilitar el diálogo entre ambas partes.







Escalada en el conflicto



El contexto internacional se volvió más complejo en las últimas horas. Irán ratificó el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo.



La decisión responde al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes.



Además, se registraron incidentes con buques en la zona, lo que elevó la tensión y generó preocupación internacional.







Posturas enfrentadas



Desde Irán señalaron que no están dadas las condiciones para un nuevo encuentro directo, al considerar inaceptables las exigencias de Washington.



Por su parte, el presidente Donald Trump insistió en avanzar con el acuerdo, aunque acusó a Teherán de endurecer su postura.



La disputa también involucra temas sensibles como el programa nuclear iraní y el control de rutas energéticas.







Cuenta regresiva para la tregua



Con el alto el fuego próximo a vencer, Pakistán busca posicionarse como mediador clave en un escenario de alta volatilidad.



Las próximas horas serán determinantes para saber si se concreta una nueva ronda de negociaciones o si el conflicto escala nuevamente.



El desenlace podría impactar no solo en la región, sino también en los mercados energéticos y la estabilidad internacional.