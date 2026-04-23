Un hombre mató a una turista y luego se suicidó

Martes, 21 de abril de 2026

El ataque ocurrió en las pirámides de Teotihuacán, México. Hubo una mujer muerta, varios heridos y pánico entre turistas.



Un hombre armado abrió fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, provocando la muerte de una turista y dejando varios heridos antes de quitarse la vida.



El episodio se registró en la Pirámide de la Luna, uno de los sitios turísticos más visitados del país, y generó escenas de desesperación entre quienes recorrían el lugar.



Cómo ocurrió el ataque



El hecho se desató cerca del mediodía, cuando visitantes comenzaron a escuchar múltiples disparos en plena zona arqueológica.



Según informaron las autoridades, el agresor efectuó alrededor de 20 detonaciones desde lo alto de la pirámide, lo que obligó a los turistas a resguardarse o huir del lugar.



Minutos después, efectivos de la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad locales intervinieron para evacuar el área y asistir a los heridos.



Víctimas y heridos



Como consecuencia del ataque, una turista canadiense murió en el lugar, mientras que al menos cuatro personas resultaron heridas por disparos.



Entre los lesionados se encontraban dos ciudadanas colombianas, una canadiense y una mujer de nacionalidad rusa.



Además, otras personas sufrieron heridas durante la estampida: se reportaron caídas desde la pirámide, con casos de fracturas, esguinces y crisis de ansiedad.







Investigación en curso



Las autoridades no confirmaron la identidad del atacante ni de la víctima fatal y señalaron que se investigan los motivos del hecho.



En el lugar se secuestraron un arma de fuego, un arma blanca y municiones, elementos que serán clave para reconstruir lo ocurrido.







Reacción oficial y medidas



Tras el episodio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que se inició una investigación exhaustiva.



El Gobierno también indicó que equipos de distintas áreas se trasladaron al sitio para asistir a los afectados y coordinar acciones con autoridades locales y diplomáticas.







Un sitio emblemático bajo impacto



Teotihuacán, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, es uno de los complejos arqueológicos más importantes de América y recibe miles de turistas cada año.



El ataque generó conmoción en uno de los destinos más emblemáticos del país y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en espacios turísticos.



Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y determinar cómo el agresor logró ingresar armado a un sitio de alta concurrencia internacional.



