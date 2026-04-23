Advierten que más países podrían buscar armas atómicas

Martes, 21 de abril de 2026

El jefe del OIEA alertó que hasta 20 países podrían avanzar en armas nucleares por tensiones globales y debilidad de acuerdos internacionales.



El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que el sistema global de control nuclear enfrenta un deterioro que podría derivar en un aumento significativo de países con armas atómicas.



En una entrevista con un medio británico, el diplomático argentino sostuvo que existe riesgo de un “efecto dominó” que impulse a múltiples naciones a desarrollar capacidades nucleares propias.



Riesgo de proliferación nuclear



Grossi señaló que el debilitamiento de acuerdos internacionales y el aumento de conflictos globales generan un escenario de incertidumbre. En ese contexto, planteó que hasta 20 países podrían evaluar avanzar hacia el desarrollo de armamento nuclear.



El funcionario explicó que este fenómeno podría desencadenarse si algunos Estados consideran que ya no cuentan con garantías de seguridad suficientes dentro del sistema internacional.



Tratados en crisis y tensiones crecientes



Uno de los factores centrales es la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia, que dejó sin límites formales a las principales potencias nucleares por primera vez en décadas.



A esto se suma el cuestionamiento al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), base del orden nuclear global desde 1970. Según Grossi, varios países comenzaron a debatir la posibilidad de revisar sus compromisos.



Entre los casos mencionados aparecen naciones de Europa, Medio Oriente y Asia, donde crecen las discusiones sobre defensa y autonomía estratégica.



Obstáculos para el control internacional



El titular del OIEA también advirtió sobre las dificultades para supervisar programas nucleares en países bajo tensión geopolítica.



En el caso de Irán, señaló que la falta de acceso a instalaciones complica cualquier intento de verificación. En esa línea, remarcó que sin controles independientes, los acuerdos pierden validez.



Además, mencionó el avance de Corea del Norte en su programa nuclear y el crecimiento del arsenal de China como factores que aumentan la preocupación global.



Un escenario cada vez más inestable



Grossi describió un contexto marcado por conflictos, fragmentación política y menor cooperación internacional. Según su análisis, este escenario eleva el riesgo de una expansión nuclear sin precedentes.



El diplomático consideró que un mundo con más países con armas atómicas sería significativamente más peligroso y difícil de controlar.



En este marco, el futuro del sistema de no proliferación dependerá de la capacidad de las potencias para retomar acuerdos, fortalecer mecanismos de control y reducir tensiones en un escenario internacional cada vez más complejo.