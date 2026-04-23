EE.UU. interceptó 27 barcos en el bloqueo a Irán y escaló la tensión naval Martes, 21 de abril de 2026 La Armada estadounidense frenó embarcaciones en el Golfo y atacó un carguero. Irán rechazó retomar negociaciones.

La Marina de Estados Unidos intensificó el bloqueo naval contra Irán y detuvo a 27 embarcaciones desde su inicio, en una escalada que incluyó el uso de fuerza contra un buque sancionado y profundizó el conflicto en la región.



Intercepciones y uso de fuerza en el Golfo



El Comando Central estadounidense informó que obligó a decenas de barcos a regresar a puerto o modificar su ruta desde el 13 de abril, cuando comenzó el operativo naval.



El caso más relevante fue el del carguero Touska, que fue interceptado tras ignorar advertencias durante varias horas. Un destructor estadounidense disparó para inutilizar su sistema de propulsión y luego tropas abordaron la nave.



La medida alcanzó a embarcaciones de distintas banderas que circulaban en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, zonas clave para el comercio energético global.







Operativo militar y presión internacional



El despliegue incluyó miles de efectivos, buques de guerra y aeronaves, en un operativo de gran escala orientado a restringir el tráfico marítimo vinculado a Irán.



Desde Washington señalaron que el bloqueo apunta a debilitar la capacidad económica iraní, en especial en el sector energético.



La decisión se produjo tras el fracaso de negociaciones recientes, en las que no hubo acuerdo sobre el programa nuclear ni sobre la reapertura de rutas estratégicas.





Escalada del conflicto y tensión diplomática



El enfrentamiento se enmarca en un conflicto más amplio que incluyó acciones militares previas y el cierre del estrecho de Ormuz, una vía por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.



Irán cuestionó el accionar estadounidense y lo consideró contrario al derecho internacional. Además, confirmó que no participaría en nuevas conversaciones previstas en Pakistán.



En paralelo, se registraron incidentes en la zona, como ataques a buques comerciales, lo que elevó la preocupación por la seguridad marítima.





Escenario incierto y riesgo global



La falta de avances diplomáticos y el aumento de operaciones militares mantienen la situación en un punto crítico.



Con el alto el fuego próximo a vencerse, el conflicto sigue abierto y con impacto potencial en el mercado energético y la estabilidad internacional.



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