Paredes reeditó el Topo Gigio para el festejo de Boca en el Monumental

Martes, 21 de abril de 2026

El Xeneize volvió a ganarle a River, ahora en Núñez y nuevamente de la mano de Úbeda. El volante y capitán fue el autor del único gol, de penal, en un partido chato de ambos y con un final polémico por una supuesta falta que podría haber decretado.



Boca Juniors derrotó a River Plate por 1-0 en el estadio Monumental en una nueva edición del superclásico disputado por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes de penal, tras una mano de Lautaro Rivero sancionada por el VAR en el final del primer tiempo. El resultado significó el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet y dejó a los de Claudio Úbeda clasificado a los octavos de final.



El trámite del partido tuvo más tensión que juego. El conjunto visitante apostó a la solidez defensiva tras conseguir la ventaja y aprovechó la ansiedad de River, que no logró vulnerar a la defensa xeneize. El penal convertido por Paredes fue el punto de inflexión: la acción se originó en un pase filtrado del propio Paredes a Miguel Merentiel, cuyo remate fue bloqueado con la mano por Rivero. Tras la revisión del árbitro Darío Herrera en el VAR, se sancionó la falta y el capitán de Boca ejecutó con precisión.



La reacción de River se intensificó en el complemento. El equipo de Núñez sumó atacantes e intentó igualar el marcador, pero no consiguió profundidad. La polémica se instaló en el tiempo adicional por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el área de Boca que los locales reclamaron como penal, aunque la jugada no fue revisada.



El encuentro estuvo marcado por la ausencia de los arqueros titulares: Leandro Brey (Boca) y Santiago Beltrán (River), ambos juveniles, ocuparon los arcos debido a las lesiones de Agustín Marchesín y Franco Armani respectivamente. Tanto Brey como Beltrán respondieron con solvencia en su debut en el Superclásico.



El desarrollo del partido mostró pocas situaciones de gol claras. River sufrió la temprana lesión de Sebastián Driussi, reemplazado por Maximiliano Salas. Boca, por su parte, sufrió por los problemas físicos de Leandro Paredes, quien cedió su lugar a Ander Herrera.



Con este triunfo, Boca Juniors alcanzó 24 puntos y se ubicó tercero en la zona A, mientras que River Plate permanece en el segundo lugar de la zona B.



El equipo xeneize lleva 13 partidos invicto y avanzó a la siguiente ronda. El Millonario, que ya había asegurado su lugar en los octavos de final, perdió después de nueve partidos sin derrotas.