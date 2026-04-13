“El mundo laboral cambió y hay que lograr un equilibrio entre la modernización y el recurso humano”

Lunes, 13 de abril de 2026

El diputado provincial Mario Branz analizó el inicio del año parlamentario y remarcó que la Legislatura de Corrientes atraviesa una etapa de intensa actividad, con una agenda “bastante nutrida” y múltiples proyectos en tratamiento.



Mario Branz destacó una agenda legislativa activa y advirtió sobre desafíos laborales y de infraestructura. El legislador explicó que gran parte del trabajo se concentra en las comisiones, donde las iniciativas son debatidas en profundidad antes de llegar al recinto. En ese proceso —detalló— se reciben aportes, se corrigen aspectos técnicos y se mantiene un intercambio constante con distintos sectores involucrados, lo que demanda tiempo y consenso.



En particular, Branz puso el foco en su labor dentro de las comisiones vinculadas al ámbito laboral, donde los tiempos de análisis suelen ser más extensos debido a la sensibilidad de los temas. Según señaló, cuando están en juego intereses de trabajadores y sectores productivos, es fundamental avanzar con responsabilidad.



En ese marco, se refirió a la discusión sobre una posible reforma laboral a nivel nacional, advirtiendo que podría impactar en derechos adquiridos, aunque consideró que estos debates forman parte del proceso legislativo. También destacó que el escenario laboral actual cambió significativamente en los últimos años, atravesado por el avance tecnológico y la transformación de las formas de trabajo.



“El capital no reconoce fronteras, va hacia donde encuentra mejores condiciones”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de generar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la competitividad que demandan las inversiones.



Asimismo, el diputado reconoció que existen tanto experiencias positivas como situaciones de abuso en el ámbito sindical y empresarial, por lo que insistió en abordar la problemática laboral con una mirada integral.



En relación al funcionamiento legislativo, Branz señaló que hay artículos que generan mayor debate que otros, y que la evolución de cada proyecto responde a la dinámica propia del Congreso provincial. Además, indicó que semanalmente se incorporan nuevas iniciativas, lo que mantiene una agenda en constante movimiento.



Por otra parte, en su rol dentro de la comisión de Energía y Transporte, el legislador expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales, especialmente por una obra inconclusa en el acceso a la capital correntina. Se trata de un tramo de aproximadamente 13 kilómetros de autovía que permanece sin finalizar y cuyos trabajos, según indicó, se encuentran actualmente paralizados.



Branz advirtió que esta situación provoca serios inconvenientes en el tránsito, en un corredor clave que conecta no solo a distintas provincias, sino también a países de la región. Finalmente, adelantó que desde la Legislatura buscarán avanzar con gestiones formales para destrabar la obra, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo.



R: Gladis Lencina