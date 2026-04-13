Convocatoria nacional para encontrar familia a un niño de 10 años

Lunes, 13 de abril de 2026



El Juzgado de Familia N° 2 busca familias o personas de todo el país dispuestas a adoptarlo. Es un niño cariñoso y sociable que espera un hogar donde crecer con atención y acompañamiento.





El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de la ciudad de Goya, a cargo de la Dra. María Gabriela Dadone, en el marco del Expte. GFA 48315/3 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convoca a familias y/o personas de toda la República Argentina interesadas en adoptar a un niño de 10 años, nacido el 23 de septiembre de 2015.



La convocatoria tiene alcance nacional y busca garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar que le brinde afecto, contención y estabilidad.



El niño cursa tercer grado de la escuela primaria en la ciudad de Goya, donde actualmente reside en un dispositivo de cuidado. Asiste además a un centro de apoyo escolar y cuenta con acompañamiento psicológico, psiquiátrico y psicopatológico.



Fue diagnosticado con un trastorno de la conducta, de carácter reversible y no considerado discapacidad, por lo que recibe tratamiento farmacológico.



Quienes lo acompañan destacan que es un niño extrovertido, conversador y cariñoso, que busca permanentemente la atención de los adultos. Expresa de manera constante su deseo de tener una familia propia.



Entre sus intereses se encuentran las actividades físicas y deportivas, como natación, fútbol y básquet, en las que participa con entusiasmo.



Asimismo, se señala la importancia de que pueda mantener el vínculo con sus hermanos.



¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en:



https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf



Una vez completado, deberán enviarlo a:



Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de Goya



📧 jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar



📱 Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al celular/WhatsApp 3777 642222.



Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)



📧 registroadopcion@juscorrientes.gov.ar



📞 Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al 03794 4104298



📍 Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.



El Poder Judicial de Corrientes reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez e invita a las familias del país a informarse y acompañar esta convocatoria, para que este niño pueda crecer en el hogar que espera.