Motociclista se mató al chocar contra un árbol

Lunes, 13 de abril de 2026

Vecinos dijeron que la víctima circulaba a alta velocidad dentro del barrio. Sospechan que también consumió alcohol.



Un hombre de unos 30 años perdió la vida, luego de perder el control de la motocicleta que conducía a muy alta velocidad por las calles del barrio Loma Alta. En una mala maniobra terminó subiendo a la vereda de una casa e impactando de lleno contra un árbol, perdiendo la vida instantáneamente. No llevaba el casco puesto, aseguraron algunos vecinos del lugar.



El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando personal de la comisaría Décimo Octava fue alertada sobre un violento siniestro vial sobre calles Turín y Palermo, en el barrio Loma Alta. Según aquel reporte, una moto chocó contra un árbol y había un hombre mal herido. Al arribo de la patrulla y los paramédicos al lugar, solo corroboraron que la persona ya estaba sin vida.



Conducía una motocicleta Gilera Smash y según indicaron los vecinos a los policías, andaba muy fuerte por las calles, cuando en un momento perdió el control y fue a dar directamente contra un árbol ubicado al frente de una casa. El impacto fue directo en la cabeza y al parecer no traía colocado su casco de seguridad, por lo que la lesión en el golpe violento terminó matándolo en el lugar.



NO LLEVABA COLOCADO SU CASCO DE SEGURIDAD.

Tras ser informado el fiscal del caso, ordenó el retiro del cuerpo y la realización de una autopsia, ya que al parecer y según los testimonios de vecinos, el muchacho de nombre Cristian, conducía alcoholizado. A esto se le suma que la calle por la que circulaba estaba repleta de arena y tierra, por lo que con la velocidad, los frenos no pudieron detenerlo a tiempo y terminó en tragedia.



Los propios vecinos del lugar manifestaron a las autoridades que es muy habitual ver en el barrio, jóvenes motociclistas realizando arriesgadas maniobras a bordo de sus vehículos, algunos de ellos sufrieron caídas y se lastimaron. En este caso, no se confirmó si la víctima habría estado realizando algún tipo de maniobras peligrosas, aunque sí que circulaba a muy alta velocidad.



Allegados a la familia confirmaron que el fallecido era padre de dos menores de edad.



Mientras tanto, la comisaría Décimo Octava continúa con las diligencias judiciales de rigor.



La moto fue entregada a los familiares de la víctima y posteriormente, también el cuerpo para su correspondiente inhumación.