Valdés analizará el desarrollo productivo con Mauricio Macri

Lunes, 13 de abril de 2026

Valdés adelantó que se anunciarán inversiones, en el sector forestal y remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas. Según explicó, estos proyectos fortalecen la producción e impactan positivamente en la actividad económica general.



El gobernador de Juan Pablo Valdés inició la semana con una agenda intensa que combina reuniones políticas, anuncios y proyecciones de inversión para la provincia. Al arribar a Casa de Gobierno este lunes, el mandatario destacó que los próximos días estarán marcados por gestiones vinculadas al crecimiento económico.



En ese contexto, confirmó que el 17 de abril mantendrá un encuentro con el expresidente Mauricio Macri, quien visitará la región en el marco de actividades relacionadas con el impulso al desarrollo productivo.



En materia económica, el gobernador advirtió sobre la disminución de los recursos por coparticipación federal, lo que —indicó— repercute directamente en las finanzas provinciales y municipales. En ese sentido, mencionó la situación de algunas comunas con dificultades financieras, como el caso de Mercedes, y subrayó la necesidad de avanzar en el ordenamiento de las cuentas durante los procesos de transición de gobierno.



Por otra parte, el mandatario hizo referencia al reclamo de las provincias por el impuesto a los combustibles, planteado ante el Ministerio de Economía de la Nación. También se refirió al posible traspaso de rutas nacionales a las provincias, señalando que se trata de corredores estratégicos que actualmente presentan un fuerte deterioro. En ese marco, insistió en que cualquier transferencia debe ir acompañada de los recursos necesarios para su mantenimiento y mejora.



Además, consideró que el organismo competente debería reforzar los controles sobre el uso de los fondos provenientes de rutas concesionadas.



En el ámbito educativo, Valdés se refirió al pedido de audiencia de los gremios docentes y señaló que, en una primera instancia, los planteos deben canalizarse a través del Ministerio de Educación, aunque no descartó una reunión más adelante.



Finalmente, adelantó que continuará recorriendo el interior provincial durante la semana, en el marco de su agenda de gestión.



R: Gladis Lencina