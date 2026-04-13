Boca Unidos rescató un punto clave en Formosa

Lunes, 13 de abril de 2026





Se postergó un par de horas el inicio por las lluvias y con cancha en malas condiciones, los correntinos sumaron su primer empate visitante del año. Martín Ojeda marcó -penal- en el último minuto y selló el 1-1.



Boca Unidos cumplió con la obligación de mejorar su imagen, cortar con la racha negativa que tenía y mostrar una recuperación en condición de visitante. En Formosa, logró sumar un punto en el 1-1 ante San Martín en un encuentro condicionado por la lluvia y el campo en mal estado, en la continuidad de la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal "A" de fútbol.



Su primer punto visitante en la temporada y que en la paridad del grupo todavía lo deja a tiro del líder en estos primeros capítulos de un torneo que lo tiene como protagonista y con objetivos a largo plazo.



Por eso, el gol de Martín Ojeda en el último minuto –de penal- le significó un festejo por el esfuerzo y carácter, en un encuentro de trámite complicado que lo tenía con ventaja al local desde el minuto 25, tras el gol de cabeza de Lautaro Ceratto.



La lluvia postergó dos horas el inicio del partido y a pesar de afectar el campo de juego, el árbitro Leandro Sosa Abrile decidió que se juegue. Y en malas condiciones para noventa minutos de fútbol, parecía que Boca Unidos tuvo mejores acciones, pero fue el local el que desniveló el marcador, con un tiro de esquina desde la derecha que encontró a Lautaro Ceratto en el área chica, que de cabeza quebró la resistencia de Luis Ojeda y puso en ventaja a San Martín.



Pero en el complemento, Boca Unidos se resistió a bajar los brazos y creó peligro en la búsqueda del empate. El arquero Kevin Humeler se fue convirtiendo en figura y cuando parecía que el gol no llegaba, un tiro libre de Antonio Medina pegó en la mano de un jugador "franjeado" y el árbitro cobró penal.





Y fue Ojeda el que definió al palo izquierdo del arco defendido por Humeler, sellando el 1-1 agónico que modificó el camino del correntino que llegaba con dos derrotas.



Merecido empate entre dos equipos que se repartieron momentos y sufrieron el desgaste por las condiciones del terreno, cerrando un partido con pocas claridades y mucha fricción.





El próximo domingo, Boca Unidos recibirá a Tucumán Central –posiblemente a las 11-, en una jornada que será inusual que acomoda programas pensando en el Superclásico del fútbol argentino –domingo a las 17 en el Monumental-.



Primer grito de For Ever

Chaco For Ever cosechó un triunfo impensado -por cómo se había dado el desarrollo del partido -al vencer por 2 a 0 a All Boys, en juego de la 9ª fecha de la Primera Nacional de fútbol disputado en el "Juan Alberto García".



Fue la primera victoria para el elenco chaqueño (era el único que no había podido ganar) en el estreno de Pedro Llorens como DT. Los goles los marcaron Ezequiel Pacheco (46ST) y Juan Cruz Cerrudo (49ST, de penal).



Los tres puntos trajeron alivio para un equipo que no jugó bien, pero que cosechó un triunfo impostergable en su lucha por evitar cualquier problema "abajo". El "negro" sigue último, pero ahora a solo tres puntos de Almirante Brown, San Telmo y Mitre (descienden los dos últimos de cada grupo).



En la próxima jornada, For Ever visitará a un Estudiantes de Caseros que empezó muy mal el campeonato (cinco derrotas seguidas), pero que se levantó y ahora cosechó tres victorias en fila. Será el domingo, a las 15:30.