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Resultados: quién gana las Elecciones 2026 en Perú
Lunes, 13 de abril de 2026
Escrutadas el 50,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,96%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,89%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,99%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 9,78%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,50%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,64%

Roberto Elberto Sánchez Palomino (Juntos por Perú): 7,59%

Aún no cerraron todos los comicios de las elecciones presidenciales peruanas por que 63.300 electores no pudieron votar. Esto se debe a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas el domingo. Es por eso que finalmente se acordó que esas personas puedan asistir a las urnas durante la jornada del lunes 13 de abril, con el objetivo de garantizar el derecho a voto.

Escrutadas el 49,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 15%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 13,05%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,75%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,52%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,57%

Roberto Elberto Sánchez Palomino (Juntos por Perú): 7,51%

Debido a que ninguno de los candidatos a presidente alcanzó el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar el balotaje.

Escrutadas el 25,5% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 19,44%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,24%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,20%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,99%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,84%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,04%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,41%

Escrutadas el 19,9% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 20,40%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,13%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,56%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,97%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,64%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,94%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,48%

Escrutadas el 17,6% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 20,88%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,03%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,72%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,92%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,54%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,90%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,51%

Escrutadas el 14,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 21,49%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,87%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,90%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,86%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,42%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,86%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,55%

Escrutadas el 10,42% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 22%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,67%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,09%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,78%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,32%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,84%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,59%


Escrutadas el 6,91% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 22,65%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,39%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,25%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,62%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,19%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,81%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,55%

Escrutadas el 2,88% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,13%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,58%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 15,81%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,3%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,79%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,73%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,72%

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima
El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima - Créditos: @LUIS ROBAYO
Escrutadas el 1,75% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,78%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,53%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 15,57%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,3%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,72%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,72%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,76%

Mientras avanza lentamente el escrutinio oficial, trascendieron datos de la encuestadora Ipsos, que ubican a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, en primer lugar con el 16,6% de los votos. El izquierdista Roberto Sánchez ocuparía el segundo lugar, con un 12,1%, según la misma encuestadora, mientras que para Datum Internacional, el segundo lugar estaría ocupado por el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, con un 12,8% de los votos.

De esta forma, habría balotaje en junio.

Escrutadas el 0,17% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 25,5%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,6%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 14,3%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,9%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,8%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,7%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,9%

Perú elige al próximo presidente del país
Perú elige al próximo presidente del país - Créditos: @CONNIE FRANCE
El Jurado Nacional de Elecciones acordó que los 63.300 electores que no pudieron votar en Perú —porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas— puedan votar el lunes 13 de abril. Según informó el organismo, se amplía el horario de votación un día más para garantizar el derecho a voto.

Mientras avanza lentamente el escrutinio oficial, trascendieron datos de la encuestadora Ipsos, que ubican a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, en primer lugar con el 16,6% de los votos.

El izquierdista Roberto Sánchez ocuparía el segundo lugar, con un 12,1%, según la misma encuestadora, mientras que para Datum Internacional, el segundo lugar estaría ocupado por el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, con un 12,8% de los votos.

De esta forma, habría balotaje en junio.

Escrutadas el 0,038% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,01%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,04%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 12,38%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 10,95%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,88%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,67%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 5,7%

Este período electoral se da en un contexto político volátil después de la destitución de José Jerí. El expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios mandatarios que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, quién reemplazó a Pedro Castillo. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

Perú define hoy su rumbo político
Perú define hoy su rumbo político - Créditos: @Manuel Orbegozo
En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina. Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.

Además se eligen 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros titulares del Parlamento Andino, con 10 representantes suplentes.

Escrutadas el 0,014% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 23,94%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 17,11%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 11,58%

Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 11,01%

Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 9,7%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8%

Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 5,9%

Los peruanos eligen hoy a su próximo presidente
Los peruanos eligen hoy a su próximo presidente - Créditos: @JUAN CARLOS CISNEROS
Los resultados de las elecciones presidenciales de Perú 2026 se pueden seguir en vivo en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los primeros sondeos electorales, que circulan por medios peruanos, muestran a la candidata Keiko Fujimori con un 16,5%. La siguen Rafael López Aliaga, con 12,8%, y Jorge Nieto, con el 11,6%. De esta forma, Fujimori y López Aliaga irían a balotaje.

En otra información difundida en medios locales de Perú, el primer puesto lo tendría Roberto Sánchez con el 10%, luego lo seguirían Alfonso López-Chau con el 8% y Carlos Álvarez con el 7,1%.

Los boca de urna son encuestas realizadas por consultoras especializadas a ciudadanos que ya emitieron su sufragio. El objetivo principal es ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes del escrutinio oficial.

A las 18 hora local (20 en la Argentina), cerraron los centros de votación en Perú. La jornada electoral estuvo atravesada por irregularidades y desorganización, por lo que el cierre electoral original se debió extender una hora.

Por su parte, desde el Jurado Nacional de Elecciones informaron que harán un pleno ampliado para “adoptar otras medidas frente a los hechos ocurridos en la instalación de las mesas de votación”.


En el caso de que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar el balotaje.

Luego de que se confirmara que 63.000 electores de Lima no pudieron votar por desorganizaciones de la ONPE, la candidata que lidear los sondeos, Keiko Fujimori, habló en conferencia de prensa: “Pedimos por favor que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche o incluso mañana. Para que estos 63.000 electores puedan ir a votar. Esperamos que este pedido sea acogido por los organismos electorales”.

Keiko Fujimori habló en conferencia de prensa y pidió extender la votación
Keiko Fujimori habló en conferencia de prensa y pidió extender la votación - Créditos: @Bruno Elias
El partido derechista emitió un comunicado en el que exige a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a resolver la situación de los centros de votación con irregularidades. El partido exige una elección complementaria mañana o una ampliación del tiempo de votación.


El candidato presidencial y exalcande de Lima se pronunció en contra a esta situación inédita en las elecciones de Perú donde varios centro de votación limeños no abrieron las puertas a horario por falta de material electoral.

Desde su espacio, además, proponen establecer elecciones complementarias para dichos sectores de Lima.


En las elecciones de este domingo, la candidata derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente, lidera los sondeos. Este es el cuarto intento de la candidata por acceder al poder. Si bien no alcanzaría el 50% de los votos, lo que abriría la posibilidad de un balotaje, Fujimori tendría una suma fija de 16% de intención de voto, por lo que la posicionaría primera. La duda más grande es contra quién competiría en la segunda vuelta.

Detrás de ella se posicionan el comediante Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Tanto la hija del expresidente como sus dos rivales se posicionan en la derecha del mapa político. Otra figura en ascensor es Ricardo Belmont, empresario de medios que tendrá su tajada en el electorado. Las respuestas se tendrán con los resultados oficiales.

Una hora antes de que cierren los comicios en Perú, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú confirmó que más de 60.000 electores no pudieron ejercer su voto porque desde la entidad no lograron garantizar que los comicios abrieran correctamente en sus mesas.

“No se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima. No se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo que hay tenido impacto en 63.300 electores. Para cada uno e ellos iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, dijo el funcionario. Además, agregó: “A nivel nacional, de las 92.012 mesas de sufragio se lograron instalar 99,8 % de la mesas en todo el territorio nacional”.

En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 35%.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el cierre de puertas para los locales de votación hasta las 18 (hora local, 20 de la Argentina). Esto debido a la desorganización presentada con la apertura de mesas de votación y distribución de material electoral.

Este período electoral se da en un contexto político volátil después de la destitución de José Jerí. El expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios mandatarios que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, quién reemplazó a Pedro Castillo. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

José María Balcazar es el presidente interino de Perú
José María Balcazar es el presidente interino de Perú - Créditos: @Gerardo Marin
En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes:

Partido/ Alianza

Presidente

1er Vicepresidente

2do Vicepresidente

Fuerza Popular

Keiko Fujimori Higuchi

Luis Galarreta Velarde

Miguel Torres Morales ​

Alianza para el Progreso

César Acuña Peralta

Jessica Tumi Rivas

Alejandro Soto Reyes ​

Partido del Buen Gobierno

Jorge Nieto Montesinos

Susana Matute Charún

Carlos Caballero León ​

Un Camino Diferente

Rosario del Pilar Fernández Bazán

César Arturo Fernández Bazán

Carlos Danilo Pinillos Vinces ​

Partido Patriótico del Perú

Herbert Caller Gutiérrez

Rossana Elena Montes Tello

Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi ​

Ahora Nación

Alfonso López Chau Nava

Luis Alberto Villanueva Carbajal

Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari ​

Podemos Perú

José Luna Gálvez

Jaqueline Cecilia García Rodríguez

Raúl Martin Noblecilla Olaechea ​

Juntos por el Perú

Roberto Helbert Sánchez Palomino

Analí Márquez Huanca

Brígida Curo Bustincio ​

Perú Moderno

Carlos Ernesto Jaico Carranza

Miguel Elías Almenara Huayta

Liz Verónica Quispe Santos ​

Partido Frente de la Esperanza 2021

Luis Fernando Olivera Vega

Elizabeth León Chinchay

Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez ​

Partido Demócrata Unido Perú

Charlie Carrasco Salazar

María Edith Paredes Verdy

Wilbert Gabino Segovia Quin ​

Progresemos

Paul Davis Jaimes Blanco

Mónica Margot Guillén Tuanama

Jorge Luis Caloggero Encina ​

Partido Morado

Mesías Antonio Guevara Amasifuén

Heber Diomedes Cueva Escobedo

Marisol Yolanda Liñan Solis ​

Fe en el Perú

Álvaro de la Barra Freigeiro

Yessika Roxana Aliaga Narváez

Shellah Belén Palacios Rodríguez ​

Partido Democrático Somos Perú

George Patrick Forsyth Sommer

Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Herbe Olave Ugarte ​

País Para Todos

Carlos Gonzalo Álvarez Loayza

María Cristina Chambizea Reyes

Diego Edgar Guevara Vivanco ​

Perú Acción

Francisco Diez-Canseco Távara

Roberto Diego Koster Jauregui

Clara Amelia Quispe Torres ​

Integridad Democrática

Wolfgang Mario Grozo Costa

Bertha Cecilia Azabache Miranda

Wellington Prada Chipayo ​

Partido Cívico Obras

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Daniel Hugo Barragán Coloma

Dina Irene Hancco Hancco ​

Partido Trabajadores y Emprendedores (PTE)

Napoleón Becerra García

Winston Huaman Henriquez

Nelida Juliana Cuayla Cuayla ​

Alianza Electoral Venceremos

Ronald Darwin Atencio Sotomayor

Elena Carmen Rivera Huamán

Alberto Eugenio Quintanilla Chacón ​

Partido Político Cooperación Popular

Yonhy Lescano Ancieta

Carmela Silene Salazar Jauregui

Vanessa Rubith Lazo Valles ​

Partido Demócrata Federal

Armando Joaquín Massé Fernández

Virgilio Acuña Peralta

Lydia Lourdes Díaz Pablo ​

Partido Aprista Peruano

Pitter Enrique Valderrama Peña

María Inés Valdivia Acuña

Lucio Antonio Vásquez Sánchez ​

El Partido Demócrata Verde

Alex Gonzales Castillo

Maritza Sánchez Perales

Félix Medardo Murazzo Carrillo ​

Unidad Nacional

Roberto Enrique Chiabra León

Javier Ignacio Bedoya Denegri

Neldy Roxana Mendoza Flores ​

Libertad Popular

Rafael Jorge Belaunde Llosa

Pedro Álvaro Cateriano Bellido

Tania Ulrika Porles Bazalar ​

Partido SíCreo

Carlos Espá y Garcés-Alvear

Alejandro Santa María Silva

Melitza Melania Yanzich Villagarcia ​

Salvemos al Perú

Antonio Ortiz Villano

Jaime José Freundt López

Giovanna Angela Demurtas Moya ​

Fuerza y Libertad

Giannina Molinelli Aristondo

Gilbert Félix Violeta López

María Luz Pariona Oré ​

Partido Político Nacional Perú Libre

Vladimir Roy Cerrón Rojas

Flavio Cruz Mamani

Bertha Rojas López ​

Partido Político PRIN

Walter Gilmer Chirinos Purizaga

Julio Alberto Vega Ybáñez

Mayra Lizeth Vargas Gil ​

Renovación Popular

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla

Norma Martina Yarrow Lumbreras

Jhon Iván Ramos Malpica ​

Avanza País - Partido de Integración Social

José Daniel Williams Zapata

Fernán Altuve-Febres Lores

Adriana Josefina Tudela Gutierrez ​

Partido Político Perú Primero

Mario Enrique Vizcarra Cornejo

Carlos Hernán Illanes Calderón

Judith Carla Mendoza Díaz ​

Primero la Gente

Marisol Pérez Tello

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En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina. Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.

Además se eligen 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros titulares del Parlamento Andino, con 10 representantes suplentes.

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación ingresando el número de DNI. El sistema proporciona información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

Ingresar al sitio oficial: el sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.

Completar con el DNI: indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.

Consultar el local de votación: el sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.

Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.

No es posible votar con pasaporte.
     
 
 

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