Resultados: quién gana las Elecciones 2026 en Perú

Lunes, 13 de abril de 2026

Escrutadas el 50,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente.





Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,96%



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,89%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,99%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 9,78%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,50%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,64%



Roberto Elberto Sánchez Palomino (Juntos por Perú): 7,59%



Aún no cerraron todos los comicios de las elecciones presidenciales peruanas por que 63.300 electores no pudieron votar. Esto se debe a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas el domingo. Es por eso que finalmente se acordó que esas personas puedan asistir a las urnas durante la jornada del lunes 13 de abril, con el objetivo de garantizar el derecho a voto.



Escrutadas el 49,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17%



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 15%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 13,05%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,75%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,52%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,57%



Roberto Elberto Sánchez Palomino (Juntos por Perú): 7,51%



Debido a que ninguno de los candidatos a presidente alcanzó el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar el balotaje.



Escrutadas el 25,5% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 19,44%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,24%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,20%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,99%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,84%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,04%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,41%



Escrutadas el 19,9% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 20,40%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,13%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,56%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,97%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,64%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,94%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,48%



Escrutadas el 17,6% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 20,88%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,03%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,72%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,92%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,54%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,90%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,51%



Escrutadas el 14,7% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 21,49%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,87%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 15,90%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,86%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,42%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,86%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,55%



Escrutadas el 10,42% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 22%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,67%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,09%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,78%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,32%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,84%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,59%





Escrutadas el 6,91% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 22,65%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,39%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,25%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,62%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,19%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,81%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,55%



Escrutadas el 2,88% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,13%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,58%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 15,81%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,3%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,79%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,73%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,72%



El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima - Créditos: @LUIS ROBAYO

Escrutadas el 1,75% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,78%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,53%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 15,57%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,3%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,72%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,72%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,76%



Mientras avanza lentamente el escrutinio oficial, trascendieron datos de la encuestadora Ipsos, que ubican a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, en primer lugar con el 16,6% de los votos. El izquierdista Roberto Sánchez ocuparía el segundo lugar, con un 12,1%, según la misma encuestadora, mientras que para Datum Internacional, el segundo lugar estaría ocupado por el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, con un 12,8% de los votos.



De esta forma, habría balotaje en junio.



Escrutadas el 0,17% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 25,5%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,6%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 14,3%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 8,9%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 7,8%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 6,7%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 4,9%



Perú elige al próximo presidente del país

Perú elige al próximo presidente del país - Créditos: @CONNIE FRANCE

El Jurado Nacional de Elecciones acordó que los 63.300 electores que no pudieron votar en Perú —porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas— puedan votar el lunes 13 de abril. Según informó el organismo, se amplía el horario de votación un día más para garantizar el derecho a voto.



Mientras avanza lentamente el escrutinio oficial, trascendieron datos de la encuestadora Ipsos, que ubican a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, en primer lugar con el 16,6% de los votos.



El izquierdista Roberto Sánchez ocuparía el segundo lugar, con un 12,1%, según la misma encuestadora, mientras que para Datum Internacional, el segundo lugar estaría ocupado por el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, con un 12,8% de los votos.



De esta forma, habría balotaje en junio.



Escrutadas el 0,038% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 24,01%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 16,04%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 12,38%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 10,95%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8,88%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 7,67%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 5,7%



Este período electoral se da en un contexto político volátil después de la destitución de José Jerí. El expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.



En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios mandatarios que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, quién reemplazó a Pedro Castillo. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).



Perú define hoy su rumbo político

Perú define hoy su rumbo político - Créditos: @Manuel Orbegozo

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina. Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.



Además se eligen 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros titulares del Parlamento Andino, con 10 representantes suplentes.



Escrutadas el 0,014% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Perú para elegir al próximo presidente se distribuye así:



Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 23,94%



Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 17,11%



Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 11,58%



Carlos Gonsalo Álvarez (País para Todos): 11,01%



Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación): 9,7%



Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8%



Maria Soledad Pérez Tello (Primero la Gente): 5,9%



Los peruanos eligen hoy a su próximo presidente

Los peruanos eligen hoy a su próximo presidente - Créditos: @JUAN CARLOS CISNEROS

Los resultados de las elecciones presidenciales de Perú 2026 se pueden seguir en vivo en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Los primeros sondeos electorales, que circulan por medios peruanos, muestran a la candidata Keiko Fujimori con un 16,5%. La siguen Rafael López Aliaga, con 12,8%, y Jorge Nieto, con el 11,6%. De esta forma, Fujimori y López Aliaga irían a balotaje.



En otra información difundida en medios locales de Perú, el primer puesto lo tendría Roberto Sánchez con el 10%, luego lo seguirían Alfonso López-Chau con el 8% y Carlos Álvarez con el 7,1%.



Los boca de urna son encuestas realizadas por consultoras especializadas a ciudadanos que ya emitieron su sufragio. El objetivo principal es ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes del escrutinio oficial.



A las 18 hora local (20 en la Argentina), cerraron los centros de votación en Perú. La jornada electoral estuvo atravesada por irregularidades y desorganización, por lo que el cierre electoral original se debió extender una hora.



Por su parte, desde el Jurado Nacional de Elecciones informaron que harán un pleno ampliado para “adoptar otras medidas frente a los hechos ocurridos en la instalación de las mesas de votación”.





En el caso de que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar el balotaje.



Luego de que se confirmara que 63.000 electores de Lima no pudieron votar por desorganizaciones de la ONPE, la candidata que lidear los sondeos, Keiko Fujimori, habló en conferencia de prensa: “Pedimos por favor que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche o incluso mañana. Para que estos 63.000 electores puedan ir a votar. Esperamos que este pedido sea acogido por los organismos electorales”.



Keiko Fujimori habló en conferencia de prensa y pidió extender la votación

Keiko Fujimori habló en conferencia de prensa y pidió extender la votación - Créditos: @Bruno Elias

El partido derechista emitió un comunicado en el que exige a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a resolver la situación de los centros de votación con irregularidades. El partido exige una elección complementaria mañana o una ampliación del tiempo de votación.





El candidato presidencial y exalcande de Lima se pronunció en contra a esta situación inédita en las elecciones de Perú donde varios centro de votación limeños no abrieron las puertas a horario por falta de material electoral.



Desde su espacio, además, proponen establecer elecciones complementarias para dichos sectores de Lima.





En las elecciones de este domingo, la candidata derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente, lidera los sondeos. Este es el cuarto intento de la candidata por acceder al poder. Si bien no alcanzaría el 50% de los votos, lo que abriría la posibilidad de un balotaje, Fujimori tendría una suma fija de 16% de intención de voto, por lo que la posicionaría primera. La duda más grande es contra quién competiría en la segunda vuelta.



Detrás de ella se posicionan el comediante Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Tanto la hija del expresidente como sus dos rivales se posicionan en la derecha del mapa político. Otra figura en ascensor es Ricardo Belmont, empresario de medios que tendrá su tajada en el electorado. Las respuestas se tendrán con los resultados oficiales.



Una hora antes de que cierren los comicios en Perú, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú confirmó que más de 60.000 electores no pudieron ejercer su voto porque desde la entidad no lograron garantizar que los comicios abrieran correctamente en sus mesas.



“No se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima. No se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo que hay tenido impacto en 63.300 electores. Para cada uno e ellos iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, dijo el funcionario. Además, agregó: “A nivel nacional, de las 92.012 mesas de sufragio se lograron instalar 99,8 % de la mesas en todo el territorio nacional”.



En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.



Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 35%.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el cierre de puertas para los locales de votación hasta las 18 (hora local, 20 de la Argentina). Esto debido a la desorganización presentada con la apertura de mesas de votación y distribución de material electoral.



Este período electoral se da en un contexto político volátil después de la destitución de José Jerí. El expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.



En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios mandatarios que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, quién reemplazó a Pedro Castillo. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).



José María Balcazar es el presidente interino de Perú

José María Balcazar es el presidente interino de Perú - Créditos: @Gerardo Marin

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.



De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes:



Partido/ Alianza



Presidente



1er Vicepresidente



2do Vicepresidente



Fuerza Popular



Keiko Fujimori Higuchi



Luis Galarreta Velarde



Miguel Torres Morales ​



Alianza para el Progreso



César Acuña Peralta



Jessica Tumi Rivas



Alejandro Soto Reyes ​



Partido del Buen Gobierno



Jorge Nieto Montesinos



Susana Matute Charún



Carlos Caballero León ​



Un Camino Diferente



Rosario del Pilar Fernández Bazán



César Arturo Fernández Bazán



Carlos Danilo Pinillos Vinces ​



Partido Patriótico del Perú



Herbert Caller Gutiérrez



Rossana Elena Montes Tello



Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi ​



Ahora Nación



Alfonso López Chau Nava



Luis Alberto Villanueva Carbajal



Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari ​



Podemos Perú



José Luna Gálvez



Jaqueline Cecilia García Rodríguez



Raúl Martin Noblecilla Olaechea ​



Juntos por el Perú



Roberto Helbert Sánchez Palomino



Analí Márquez Huanca



Brígida Curo Bustincio ​



Perú Moderno



Carlos Ernesto Jaico Carranza



Miguel Elías Almenara Huayta



Liz Verónica Quispe Santos ​



Partido Frente de la Esperanza 2021



Luis Fernando Olivera Vega



Elizabeth León Chinchay



Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez ​



Partido Demócrata Unido Perú



Charlie Carrasco Salazar



María Edith Paredes Verdy



Wilbert Gabino Segovia Quin ​



Progresemos



Paul Davis Jaimes Blanco



Mónica Margot Guillén Tuanama



Jorge Luis Caloggero Encina ​



Partido Morado



Mesías Antonio Guevara Amasifuén



Heber Diomedes Cueva Escobedo



Marisol Yolanda Liñan Solis ​



Fe en el Perú



Álvaro de la Barra Freigeiro



Yessika Roxana Aliaga Narváez



Shellah Belén Palacios Rodríguez ​



Partido Democrático Somos Perú



George Patrick Forsyth Sommer



Johanna Gabriela Lozada Baldwin



Herbe Olave Ugarte ​



País Para Todos



Carlos Gonzalo Álvarez Loayza



María Cristina Chambizea Reyes



Diego Edgar Guevara Vivanco ​



Perú Acción



Francisco Diez-Canseco Távara



Roberto Diego Koster Jauregui



Clara Amelia Quispe Torres ​



Integridad Democrática



Wolfgang Mario Grozo Costa



Bertha Cecilia Azabache Miranda



Wellington Prada Chipayo ​



Partido Cívico Obras



Ricardo Pablo Belmont Cassinelli



Daniel Hugo Barragán Coloma



Dina Irene Hancco Hancco ​



Partido Trabajadores y Emprendedores (PTE)



Napoleón Becerra García



Winston Huaman Henriquez



Nelida Juliana Cuayla Cuayla ​



Alianza Electoral Venceremos



Ronald Darwin Atencio Sotomayor



Elena Carmen Rivera Huamán



Alberto Eugenio Quintanilla Chacón ​



Partido Político Cooperación Popular



Yonhy Lescano Ancieta



Carmela Silene Salazar Jauregui



Vanessa Rubith Lazo Valles ​



Partido Demócrata Federal



Armando Joaquín Massé Fernández



Virgilio Acuña Peralta



Lydia Lourdes Díaz Pablo ​



Partido Aprista Peruano



Pitter Enrique Valderrama Peña



María Inés Valdivia Acuña



Lucio Antonio Vásquez Sánchez ​



El Partido Demócrata Verde



Alex Gonzales Castillo



Maritza Sánchez Perales



Félix Medardo Murazzo Carrillo ​



Unidad Nacional



Roberto Enrique Chiabra León



Javier Ignacio Bedoya Denegri



Neldy Roxana Mendoza Flores ​



Libertad Popular



Rafael Jorge Belaunde Llosa



Pedro Álvaro Cateriano Bellido



Tania Ulrika Porles Bazalar ​



Partido SíCreo



Carlos Espá y Garcés-Alvear



Alejandro Santa María Silva



Melitza Melania Yanzich Villagarcia ​



Salvemos al Perú



Antonio Ortiz Villano



Jaime José Freundt López



Giovanna Angela Demurtas Moya ​



Fuerza y Libertad



Giannina Molinelli Aristondo



Gilbert Félix Violeta López



María Luz Pariona Oré ​



Partido Político Nacional Perú Libre



Vladimir Roy Cerrón Rojas



Flavio Cruz Mamani



Bertha Rojas López ​



Partido Político PRIN



Walter Gilmer Chirinos Purizaga



Julio Alberto Vega Ybáñez



Mayra Lizeth Vargas Gil ​



Renovación Popular



Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla



Norma Martina Yarrow Lumbreras



Jhon Iván Ramos Malpica ​



Avanza País - Partido de Integración Social



José Daniel Williams Zapata



Fernán Altuve-Febres Lores



Adriana Josefina Tudela Gutierrez ​



Partido Político Perú Primero



Mario Enrique Vizcarra Cornejo



Carlos Hernán Illanes Calderón



Judith Carla Mendoza Díaz ​



Primero la Gente



Marisol Pérez Tello



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En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina. Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.



Además se eligen 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros titulares del Parlamento Andino, con 10 representantes suplentes.



El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación ingresando el número de DNI. El sistema proporciona información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.



Ingresar al sitio oficial: el sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.



Completar con el DNI: indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.



Consultar el local de votación: el sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.



Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.



Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.



Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.



Es preciso tener en cuenta lo siguiente:



Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.



Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.



No es posible votar con pasaporte.



