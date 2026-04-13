Hoy declaran las jubiladas que habrían prestado dólares a Adorni

Lunes, 13 de abril de 2026

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una etapa clave con la declaración de cuatro testigos.



Cuatro mujeres vinculadas a operaciones inmobiliarias deberán declarar en Comodoro Py esta semana.



Se trata de mujeres vinculadas a operaciones de crédito e hipotecas relacionadas con propiedades del funcionario, quienes deberán presentarse en tribunales bajo juramento.



Quiénes declaran y por qué



Dos de las citadas son madre e hija, señaladas como prestamistas de un crédito de 100.000 dólares otorgado a Adorni, garantizado con un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.



Las otras dos testigos son jubiladas que participaron en la venta de un inmueble en Caballito, operación en la que el funcionario habría abonado una parte y dejado un saldo pendiente sin intereses.





Análisis de capacidad económica



La fiscalía solicitó información patrimonial, fiscal y financiera de las cuatro mujeres para determinar si contaban con respaldo económico suficiente para las operaciones.



El objetivo es verificar la legitimidad de los préstamos, hipotecas y acuerdos vinculados a los bienes del funcionario.







Pruebas y contenido de celulares



Además de sus declaraciones, las testigos deberán presentarse con sus teléfonos celulares para permitir el acceso a mensajes, audios, correos y registros de llamadas relacionados con las transacciones investigadas.



Esta medida busca reconstruir el circuito de las operaciones y confirmar la trazabilidad del dinero.







El origen de la investigación



La causa se inició tras una denuncia que puso bajo análisis el patrimonio de Adorni, incluyendo sus compras inmobiliarias y posibles inconsistencias en sus declaraciones.



El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes avanzan en distintas líneas de investigación.







Otras líneas bajo la lupa



En paralelo, la Justicia también analiza otros hechos vinculados al funcionario, entre ellos un viaje en avión privado que podría derivar en una causa por presuntas dádivas.



Ambas investigaciones buscan determinar si existieron beneficios indebidos o irregularidades en el manejo de fondos.



El avance de las declaraciones será clave para definir el rumbo de la causa y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.



