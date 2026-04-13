María Corina Machado: “Venezuela está lista” y exige elecciones libres

Lunes, 13 de abril de 2026

La líder opositora afirmó que el país está preparado para votar y presentó un plan para garantizar comicios transparentes.



La coalición opositora de Venezuela avanzó con un plan integral para encaminar una transición política que desemboque en elecciones libres. La iniciativa fue presentada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que busca restablecer condiciones institucionales y recuperar la confianza pública.



El esquema contempla una serie de medidas destinadas a garantizar transparencia electoral y normalizar el funcionamiento del sistema democrático en el país.





Las tres etapas del plan opositor



La propuesta está organizada en tres fases. La primera apunta a restituir garantías políticas y jurídicas, incluyendo el pleno respeto al Estado de derecho y el funcionamiento independiente de las instituciones.



En esta etapa, la oposición plantea la necesidad de un organismo electoral autónomo, el levantamiento de inhabilitaciones políticas y la liberación de personas detenidas por motivos políticos.





Reformas económicas y reconciliación



El segundo tramo del plan se centra en la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social. La coalición propone políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida y promover acuerdos que reduzcan la polarización.



Además, se plantea avanzar hacia una reconciliación nacional basada en la justicia, sin persecuciones, para fortalecer la gobernabilidad.





Elecciones libres como objetivo final



La última fase contempla la convocatoria a elecciones generales con garantías plenas, supervisión institucional y reconocimiento nacional e internacional.



Desde la oposición remarcaron que el proceso debe asegurar igualdad de condiciones para todos los actores políticos y transparencia en cada etapa del proceso electoral.





El rol de María Corina Machado



La dirigente opositora María Corina Machado participó del anuncio y sostuvo que la sociedad venezolana está preparada para protagonizar un cambio político a través del voto.



En su intervención, destacó la necesidad de un proceso electoral confiable que permita legitimar autoridades y recuperar el rumbo institucional del país.





Un escenario aún abierto



Mientras la oposición impulsa esta hoja de ruta, el escenario político venezolano sigue marcado por tensiones y desafíos estructurales.



La posibilidad de avanzar hacia elecciones libres dependerá de acuerdos políticos, garantías institucionales y del contexto interno e internacional en los próximos meses.



