“Pisar Malvinas es un honor tremendo”

Viernes, 10 de abril de 2026

Un nuevo contingente de excombatientes correntinos se prepara para viajar a las islas en una experiencia cargada de emoción, memoria y acompañamiento institucional.



En el Ministerio de Seguridad de Corrientes se ultiman los preparativos para el séptimo viaje de excombatientes a las Islas Malvinas, en un acto que contó con la presencia de autoridades, la plana mayor de la Policía y familiares de los veteranos.



El contingente, integrado por 20 excombatientes —varios de ellos viajando por primera vez— partirá a las 13:30 rumbo a Aeroparque. Allí aguardarán hasta la noche para abordar el vuelo hacia Río Gallegos, antesala del esperado regreso a las islas.



Hugo Bordón, coordinador de la delegación y excombatiente oriundo de Monte Caseros, destacó el fuerte respaldo institucional y social que rodea esta iniciativa. Con experiencia previa en un viaje realizado en 2019, Bordón remarcó el profundo impacto emocional que tiene esta vivencia para quienes participaron del conflicto.



“El viaje ayuda a sanar. No se trata de sobrellevarlo en silencio, sino de poder expresarse, reencontrarse y encontrar paz”, sostuvo, al tiempo que subrayó la importancia de estos espacios para la contención de los veteranos.



En ese sentido, valoró la continuidad de políticas públicas que promueven estos viajes, facilitando el acceso y fortaleciendo los lazos entre excombatientes. “Cada vez más compañeros se animan a participar, a hablar y a compartir. Eso es clave”, expresó.



Durante su estadía en las islas, los veteranos recorrerán antiguos escenarios de combate, visitarán trincheras y rendirán homenaje en el cementerio de Darwin, donde descansan soldados argentinos caídos en la guerra, muchos de ellos ya identificados.



Bordón también destacó el rol de Corrientes, señalando que es una de las provincias con mayor participación en este tipo de iniciativas. “Hay un compromiso real que se refleja en la unidad de los excombatientes y en el acompañamiento del Estado”, afirmó.



Actualmente, en la provincia funcionan cerca de 30 centros de excombatientes, que trabajan en la organización, contención y preservación de la memoria. Cada delegación se conforma priorizando a quienes aún no han tenido la oportunidad de viajar.



Este séptimo viaje representa mucho más que un traslado físico: es un proceso de sanación personal y colectiva, un acto de memoria activa y un reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina en 1982.