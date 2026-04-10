Suman 60 nuevos Inspectores para duplicar los controles del tránsito

Viernes, 10 de abril de 2026

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha la fase final de selección para sumar 60 nuevos inspectores motoristas a la Dirección de Tránsito. Alcanzará un total de 120 agentes motorizados, duplicando su capacidad operativa actual para patrullar.



Las evaluaciones técnicas comenzaron ayer jueves en la base de la Policía Federal, ubicada en Santa Catalina, donde los aspirantes deben demostrar sus destrezas de conducción y maniobrabilidad. Estas pruebas continuarán durante la jornada del viernes como requisito excluyente antes de las evaluaciones psicotécnicas.



La iniciativa, articulada entre la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana y el área de Recursos Humanos, se destacó por ser una convocatoria interna. Según explicaron las autoridades, esta política busca optimizar los recursos existentes y brindar oportunidades de ascenso y especialización al personal que ya cumple funciones en el municipio.



De los 125 agentes municipales inscriptos inicialmente, 81 superaron el filtrado de requisitos y las entrevistas previas, llegando un grupo seleccionado a las pruebas de pista de esta semana.



Presencia estratégica

El secretario de Movilidad, Yamandú Barrios, subrayó que el objetivo no es solo sumar cantidad, sino calidad y dinamismo en la cobertura. "Se busca fortalecer la presencia simultánea en distintos sectores. Una mayor presencia en el territorio es fundamental para prevenir accidentes y reducir los índices de siniestralidad", señaló el funcionario.



Los nuevos motoristas permitirán al municipio realizar operativos "relámpago" y de control fijo con mayor flexibilidad, cubriendo zonas que anteriormente contaban con vigilancia limitada.