Buscan a un utilitario que atropelló a un hombre frente al Hospital Escuela

Viernes, 10 de abril de 2026

Un hombre adulto resultó herido este viernes por la mañana tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga en pleno corredor central de la ciudad.



El hecho ocurrió este viernes por la mañana. El hecho tuvo lugar sobre la avenida 3 de Abril, en su intersección con la calle Mendoza, a pocos metros del acceso al hospital Escuela.



De acuerdo a los trascendido, el peatón se disponía a cruzar la avenida cuando fue impactado por un utilitario de color blanco. Tras el choque, el conductor del vehículo no detuvo su marcha y escapó del lugar, dejando a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica.



Debido a la cercanía con el hospital y la gravedad del golpe, el hombre fue trasladado de inmediato al área de Emergencias. En tanto, las autoridades policiales confirmaron que se procederá al análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para identificar la patente del rodado y dar con el responsable.

