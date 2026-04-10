Histórico: Protestarán Intendentes frente a la Nación

Viernes, 10 de abril de 2026

Jefes comunales de todo el país se movilizarán en Buenos Aires por el impacto de los combustibles y la caída de ingresos. Caída en la coparticipación, producto de una menor recaudación lo que redujo los fondos disponibles para sostener servicios.



Intendentes protestarán por combustibles y fondos frente al Ministerio de Economía. Intendentes de distintas provincias se concentrarán el próximo martes frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar medidas ante el impacto de la suba de combustibles y la caída de recursos en los municipios.



La protesta reunirá a jefes comunales de diferentes distritos, con fuerte presencia de dirigentes peronistas, y buscará visibilizar la situación financiera que atraviesan las administraciones locales.



Preocupación por costos y coparticipación



Uno de los principales ejes del reclamo es el aumento del costo del combustible, que en marzo registró subas significativas y repercutió en los gastos operativos de los municipios.



A esto se suma la caída en la coparticipación, producto de una menor recaudación, lo que redujo los fondos disponibles para sostener servicios básicos y salarios.







Municipios en alerta por sus finanzas



Varios intendentes advirtieron que enfrentan dificultades para cumplir con obligaciones como el pago de sueldos y aguinaldos. El incremento de costos y la falta de recursos generan un escenario de tensión en las cuentas públicas locales.



Además, cuestionan la falta de ejecución de obras financiadas con impuestos vinculados al combustible.







Apoyo político y alcance nacional



La convocatoria es impulsada por distintos espacios, entre ellos la Federación Argentina de Municipios, y busca reflejar un reclamo con alcance federal.



También podría sumarse el gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que le daría mayor peso político a la movilización.







Qué esperan del Gobierno



Los intendentes planean presentar un petitorio formal para exigir respuestas y alternativas que alivien la situación económica de los distritos.



La movilización marcará un nuevo capítulo en el reclamo por mayores recursos y previsibilidad para las administraciones municipales en todo el país.



