“Es un orgullo para nosotros que el doctor Achinelli sea designado al Núcleo Científico"

Viernes, 10 de abril de 2026

El Ministro provincial, Emilio Lanari, felicitó al profesional por el reconocimiento que obtuvo. El Ministerio de Salud de la Nación, designó al infectólogo Fernando Achinelli, como miembro titular del Núcleo Científico Central (NNC) de la (CoNaIn).



El médico, especialista en infectología y miembro del Ministerio de Salud Pública, forma parte del órgano consultivo que tiene como objetivo brindar recomendaciones sobre estrategias de control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles.



El Ministerio de Salud de la Nación, designó al infectólogo que forma parte de la cartera sanitaria provincial, Fernando Achinelli, como miembro titular del Núcleo Científico Central (NNC) de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Este organismo brinda asesoramiento científico ante los requerimientos técnicos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCei) y a las autoridades sanitarias nacionales, con el fin de evaluar las políticas públicas en materia de inmunizaciones.



Este órgano científico y consultivo del país, en materia de inmunización, tiene el objetivo de fortalecer políticas de salud orientadas al control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles mediante recomendaciones en base a la mejor evidencia científica disponible y análisis permanente de la situación epidemiológica nacional.



“Es un orgullo para nuestra institución que el doctor Fernando Achinelli sea designado como asesor nacional. Felicitamos a este excelente profesional que forma parte del equipo de Salud Pública”, expresó el ministro Emilio Lanari Zubiaur.



Por su parte, Fernando Achinelli dijo que “es un gran desafío para mi profesión”. “Fui designado como miembro titular de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se eligió a través de las ternas que proponen las facultades de Medicina, de las cuales se designaron a cuatro, entre ellos mi nombre”, agregó.



“Es un rol técnico no vinculante, tenemos que decidir sobre vacunas y el plan de calendario, controlar la eficacia y seguridad de las mismas a nivel nacional”, sostuvo.



A su vez, explicó que “está conformado por cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, elegidos entre candidatos propuestos por las facultades de medicina del país. A fin de cubrir las vacantes, dichas instituciones elaboraron una terna por cada una de ellas y fueron elevadas formalmente al Ministerio de Salud de la Nación por conducto de la DiCei quien analizó las propuestas”.



Por ello, Achinelli agradeció a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).



Cabe indicar que el infectólogo forma parte del Ministerio de Salud Pública, más precisamente de la Dirección General de Epidemiologia que coordina Angelina Bobadilla. Esta semana, difundió los avances del programa que está llevando adelante, con otras áreas del Estado, instituciones académicas y actores de la sociedad civil, sobre la Resistencia Antimicrobiana (RAM).