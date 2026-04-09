“El deporte es una oportunidad para alejarse de vicios y salir adelante”

Jueves, 9 de abril de 2026

Autoridades provinciales lanzaron una nueva etapa de los juegos deportivos y destacaron su rol clave en la integración, la contención y el desarrollo en un contexto económico desafiante.





En el marco de la presentación de una nueva edición de los juegos deportivos provinciales, funcionarios destacaron el valor del deporte como herramienta de inclusión social y formación, especialmente en tiempos marcados por dificultades económicas.



El secretario del área de Deportes, Jorge Terrile, reconoció el contexto adverso, aunque puso en valor el trabajo articulado para sostener estas políticas. “No son tiempos fáciles”, afirmó, y remarcó que el compromiso con sectores como adultos mayores y personas con discapacidad se mantiene firme: “Son valores que nosotros no negociamos”.



Además, agradeció el acompañamiento del Ministerio y del área de Educación Física, resaltando el impulso al atletismo y al deporte adaptado. “Toda la delegación nos llena de orgullo”, expresó.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Dr. José Irigoyen, subrayó la continuidad del apoyo institucional a estas iniciativas y enfatizó el impacto positivo del deporte en niños y jóvenes. En esa línea, consideró que estas políticas deben fortalecerse como una vía para promover hábitos saludables y generar oportunidades.



A su turno, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó que el lanzamiento representa la continuidad de una política pública sostenida, que permite a jóvenes correntinos integrarse y proyectarse en competencias nacionales. Si bien reconoció el difícil escenario económico, aseguró que el compromiso del Gobierno provincial sigue intacto.



El mandatario también valoró el rol de los intendentes en la implementación de estos programas y dirigió un mensaje a los deportistas, resaltando el esfuerzo y la disciplina como pilares fundamentales para alcanzar sus metas.



Finalmente, puso en relieve el trabajo de profesores de educación física y entrenadores, a quienes definió como piezas clave en la formación deportiva.



Para esta edición, se prevé la participación de unos 50 mil deportistas en las etapas locales. La inscripción se extenderá durante una semana, mientras que las competencias se desarrollarán a lo largo de un mes, abarcando instancias locales, subzonales, zonales y provinciales, organizadas en seis regiones geográficas.



R: Gladis Lencina