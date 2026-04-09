“Hoy el acompañamiento a los productores también será digital y permanente”

Jueves, 9 de abril de 2026

Julio Bartra, dio a conocer los principales ejes de Jakaru Porá 2.0, una nueva etapa del programa orientada a modernizar la asistencia a productores y huerteros mediante la incorporación de herramientas tecnológicas.





El programa suma una aplicación móvil para fortalecer el vínculo entre técnicos y beneficiarios, sin dejar de lado la entrega de semillas y el trabajo territorial.



El representante del Ministerio de Producción de la provincia,

El funcionario explicó que esta actualización introduce cambios relevantes respecto a versiones anteriores, ya que no solo mantiene la provisión de semillas, sino que también integra el uso del celular como instrumento clave para mejorar la comunicación y el seguimiento técnico.



En ese sentido, detalló que uno de los avances más importantes es la implementación de una aplicación digital que permitirá a cada beneficiario identificar al técnico asignado en su zona y realizar consultas en cualquier momento. De esta manera, el acompañamiento ya no será únicamente presencial, sino también virtual y permanente.



Bartra destacó que este sistema busca agilizar los procesos, reducir el uso de papel y optimizar la relación entre productores y profesionales. No obstante, aclaró que la presencialidad seguirá siendo fundamental, ya que se mantendrán las capacitaciones en territorio, combinadas con instancias digitales.



Asimismo, remarcó que la iniciativa abre nuevas oportunidades para los técnicos, quienes podrán apoyarse en herramientas digitales para mejorar la toma de decisiones y la recolección de datos, en un contexto donde las nuevas generaciones ya cuentan con formación en estas tecnologías.



Por último, el funcionario subrayó la importancia del trabajo conjunto entre organismos y el compromiso de los municipios para garantizar el desarrollo del programa. En esa línea, valoró la participación de intendentes y equipos técnicos en el lanzamiento, y anticipó la continuidad de la entrega de semillas, tanto en zonas rurales como urbanas.



R:Gladis Lencina