El Gobernador confirmó un nuevo aumento de sueldo en tres meses

Jueves, 9 de abril de 2026



Juan Pablo Valdés "El nuevo aumento se va a dar. Ya lo dije que lo anunciado fue el primero pero no el único", subrayó el gobernador Juan Pablo Valdés.



El gobernador Juan Pablo Valdés expresó sobre el reciente acuerdo con Nación graficó como "una gran victoria de Corrientes en materia de fondos jubilatorios"



El acuerdo alcanzado con Nación es para la transferencia de $40.000 millones de ANSES a la provincia. "Representa un aporte mensual de 4000 millones, y son para darle fortaleza al sistema previsional correntino", analizó.



"Mantenemos reclamos por deudas anteriores que se definirán en la Corte. Nuestro reclamo sigue", aclaró Valdés y agregó: "queremos sostener los fondos del IPS y ésto le da tranquilidad al sistema. Lo que reclamamos genuinamente es que se reconozca lo pactado"



"Una relación correcta con Nación"



El Gobernador sostuvo que "hay diálogos avanzados. Nosotros seguimos apostando al diálogo".



Y en referencia a las tierras que Nación acordó entregar a la Provincia aclaró: "tenemos proyectos de lo que vamos a hacer, pero primero hay que tener las tierras".



"Tenemos una relación correcta, estamos bien", insistió.



Sobre el posicionamiento político dijo: "políticamente esperaremos al año que viene. Nosotros estamos en Vamos Corrientes y vamos a fortalecer ese espacio. Y el año que viene tomaremos una decisión y no soy el responsable de tomar el camino: a mí me toca gestionar para todos los correntinos".



El ofrecimiento de adelantos de coparticipación



Valdés hizo referencia a lo ofrecido por Nación respecto a adelantos de coparticipación: "estamos estudiando la cuestión, ya que no está del todo claro. Para nosotros el equilibrio fiscal es central y no queremos endeudarnos sin sentido"



"Hacemos un esfuerzo de ajustar los gastos para mantener el equilibrio y no tenemos la urgencia de pedir esos fondos. Trabajamos los gastos para no excedernos", precisó.



Ayuda a instituciones que trabajan con discapacitados



"No nos podemos hacer cargo, sí ayudarlos, colaborar y gestionar", sostuvo Valdés al mencionar la intervención del gobierno con el Cottolengo Don Orione de Itatí y agregó: "la verdadera solución es que le paguen Incluir Salud. Nación asumió el compromiso, y esperemos que el reclamo del Don Orione se empiece a solucionar".



Recortes: "asumo el costo político"



Valdés no negó algunos recortes en gastos del Gobierno, y aclaró: "vengo diciendo muchas veces que no a algunas cuestiones, y asumo el costo político. Me gustaria ser mas holgado, pero debo decir "hoy no puedo". Los intendentes están al tanto y ven que "la vaca está flaca". Soy conciente del malhumor social, pero yo tengo la responsabilidad de administrar de manera responsable".



"La política salarial está en el puesto dos de prioridades"



"Antes era normal un aumento del 15%, pero con éstos ajustes los aumentos bajan", se sinceró el mandatario que reconoció: "la política salarial está en el puesto número dos de nuestras prioridades. Primero tenemos el compromiso de sostener el estado en materia de salud, de seguridad, de educación".



"Ya lo dije: se va a dar el aumento, lo que anunciamos fue el primero pero no el único. Estamos buscando la estabilidad y de máxima será en tres meses, y si puede ser antes mejor", precisó.



Prioridades



"No hay turbulencias, la prioridad es cumplir con los salarios", afirmó en Radio Dos el mandatario provincial y sobre futuros aumentos estamos buscando la estabilización, evaluamos un máximo tres meses, pero será lo más pronto posible, estamos buscando alternativas complementarias a los aumentos".



Y en cuanto a los créditos, expresó que "no queremos tomar dinero sin destino, sino tomarlo para infraestructura".



"Estamos haciendo un esfuerzo, de ajustar los gastos para mantener el equilibrio", remarcó.



Finalmente, respecto de su gestión hizo hincapié en la importancia de la llegada de inversiones, el desarrollo de los parques industriales y en grandes obras de infraestructura como los puertos.



Modernización y cambios



Consultado, sobre el descuento a los docentes que luego fue devuelto, manifestó que "hubo un error y lo corregimos".



"Ya está el nuevo decreto, que se conocerá en horas", anunció al respecto y manifestó sobre el ex ministro de Hacienda que "Rivas Piasentini puede ser que se haya ido por eso".



Sobre el viaje solo a Buenos Aires, dijo que "hay que cuidar el gasto y eso comienza por uno mismo, estamos cuidando peso a peso".



"Adelanto coparticipación, vamos a ir por todas las herramientas, vamos a gestionar para que ningún servicio del Estado se vea comprometido".



Respecto de la Ley de Ministerios, Valdés se refirió a la importancia de la creación de un Instituto "para nuclear la modernización del Estado y mejorar la relación de los individuos con el Gobierno provincial".



Por otra parte, sobre el funcionamiento del IosCor, el Gobernador manifestó que "estamos mejorando algunas cuestiones. Hay quejas, pero estamos avanzando en la modernización, vamos a revisar convenios y buscar que el funcionamiento de la Obra Social sea mejor".