Israel asesinó a un periodista y justificó que era un presunto miembro de Hamas

Viernes, 10 de abril de 2026

El Ejército israelí informó que eliminó a un supuesto operador de Hamas en Gaza que actuaba como periodista; el caso genera polémica internacional.



El Ejército de Israel confirmó la muerte de Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh, a quien identificó como un integrante clave de Hamas que operaba en la Franja de Gaza bajo cobertura de periodista. El hecho abrió un nuevo foco de tensión por el uso de identidades civiles en el conflicto.



El operativo y la acusación



Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el ataque se realizó en el centro de Gaza y tuvo como objetivo a un presunto integrante del área de producción de armamento del grupo Hamas.



Las autoridades militares sostuvieron que el hombre participaba en el desarrollo y traslado de cohetes, drones y otros sistemas de combate, mientras se presentaba como trabajador de prensa de un medio internacional.



Además, indicaron que antes de ejecutar la operación se aplicaron medidas para reducir riesgos a la población civil, como el uso de inteligencia previa y armamento de precisión.





La versión de medios y organismos



Desde la cadena Al Jazeera denunciaron que la víctima era un periodista y calificaron el hecho como un ataque deliberado contra la prensa. Afirmaron que el vehículo en el que viajaba fue impactado por un dron en el oeste de la Franja de Gaza.



Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras también expresaron su rechazo al episodio y pidieron garantías para la protección de periodistas en zonas de conflicto.





Antecedentes del caso



El Ejército israelí ya había señalado meses atrás a al-Shawakh como integrante del ala militar de Hamas. Según su versión, contaban con imágenes que lo vinculaban con la manipulación de armamento, obtenidas en operativos previos en Gaza.



Este tipo de acusaciones forma parte de una disputa frecuente en el conflicto, donde Israel sostiene que milicianos utilizan coberturas civiles, mientras que organismos internacionales reclaman mayor resguardo para trabajadores de prensa.





Otro frente: una causa por espionaje



En paralelo, las autoridades israelíes informaron la detención de un ciudadano acusado de colaborar con una entidad extranjera en medio del conflicto regional.



Según la investigación, el sospechoso habría sido contactado a través de un medio internacional y luego habría recibido instrucciones para recolectar información sensible, como datos sobre ataques y víctimas.





Un escenario de alta tensión



El episodio se suma a un contexto de creciente conflictividad en Gaza y Medio Oriente, donde las denuncias cruzadas y las operaciones militares continúan elevando la tensión.



La evolución del caso y las investigaciones en curso podrían influir en el debate internacional sobre el uso de identidades civiles en conflictos armados y la protección de periodistas en zonas de guerra.