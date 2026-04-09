Se demora la autovía de Ruta 12 y buscan dinero para terminarla

Jueves, 9 de abril de 2026

La construcción está al 75%, pero se desaceleró por falta de financiamiento.



La obra de la autovía sobre la Ruta Nacional 12 en Corrientes atraviesa una nueva etapa de ralentización, mientras Vialidad Nacional gestiona alternativas para reactivar los trabajos.



Avance importante, pero con ritmo reducido



El jefe del distrito local de Vialidad Nacional, David Moulin, confirmó que el proyecto presenta un avance del 75%. Sin embargo, explicó que el ritmo de ejecución se redujo en las últimas semanas debido a dificultades vinculadas al financiamiento.



La situación genera preocupación, ya que se trata de una obra clave para mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la capital provincial.



Gestiones para destrabar pagos



Desde el organismo indicaron que se encuentran trabajando en una reestructuración de pagos con el objetivo de normalizar el flujo de fondos y retomar el ritmo de obra.



El planteo apunta a destrabar los recursos necesarios para continuar con las tareas pendientes y evitar una paralización total del proyecto.



Contexto económico y prioridades



Moulin recordó que, al inicio de su gestión, la obra se encontraba detenida y logró ser reactivada, alcanzando un avance significativo en los últimos años.



No obstante, reconoció que el contexto económico nacional influye en la ejecución de obras públicas. En ese sentido, señaló que las decisiones dependen de la asignación de prioridades por parte del Gobierno nacional y del área económica.



Qué puede pasar con la obra



Mientras continúan las gestiones, el futuro inmediato de la autovía dependerá de la disponibilidad de financiamiento. La reactivación plena será clave para completar un proyecto estratégico para la conectividad y el desarrollo de Corrientes.