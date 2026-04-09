Refuerzan operativos de seguridad en el puente Chaco-Corrientes

Jueves, 9 de abril de 2026

La Policía Caminera desplegó controles en el puente General Belgrano y otros puntos clave para prevenir delitos y reforzar la seguridad vial.



Un nuevo operativo del Plan Paraná se llevó a cabo en el puente General Belgrano, que conecta Chaco y Corrientes, con controles de personas, vehículos y prevención de delitos.



Despliegue en puntos estratégicos



El procedimiento fue encabezado por la Policía Caminera y se desarrolló en distintos sectores considerados clave para el tránsito regional.



Además del puente General Belgrano, los controles se extendieron a Puerto Antequera y a la casilla 3 ubicada en el kilómetro 1041,5 de la Ruta Nacional 11.





Control de personas y tecnología



Durante el operativo se realizaron identificaciones mediante sistemas digitales como SIGEBI y SIFCOP, herramientas que permiten verificar antecedentes en tiempo real.



Los agentes también inspeccionaron documentación de conductores y vehículos que circulaban por la zona.







Participación de áreas especializadas



El despliegue incluyó la intervención de la División de Identificación de Personas Extranjeras y del Departamento de Canes.



Estos equipos colaboraron en la detección de posibles irregularidades y en la búsqueda de sustancias ilícitas.







Objetivo: prevención y seguridad



El Plan Paraná apunta a fortalecer la seguridad en corredores clave del nordeste argentino, especialmente en pasos interprovinciales con alto flujo vehicular.



Las autoridades indicaron que estos controles continuarán de forma periódica para prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en la región.



