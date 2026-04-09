 
Jueves, 9 de Abril de 2026 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Refuerzan operativos de seguridad en el puente Chaco-Corrientes
Jueves, 9 de abril de 2026
La Policía Caminera desplegó controles en el puente General Belgrano y otros puntos clave para prevenir delitos y reforzar la seguridad vial.

Un nuevo operativo del Plan Paraná se llevó a cabo en el puente General Belgrano, que conecta Chaco y Corrientes, con controles de personas, vehículos y prevención de delitos.

Despliegue en puntos estratégicos

El procedimiento fue encabezado por la Policía Caminera y se desarrolló en distintos sectores considerados clave para el tránsito regional.

Además del puente General Belgrano, los controles se extendieron a Puerto Antequera y a la casilla 3 ubicada en el kilómetro 1041,5 de la Ruta Nacional 11.


Control de personas y tecnología

Durante el operativo se realizaron identificaciones mediante sistemas digitales como SIGEBI y SIFCOP, herramientas que permiten verificar antecedentes en tiempo real.

Los agentes también inspeccionaron documentación de conductores y vehículos que circulaban por la zona.



Participación de áreas especializadas

El despliegue incluyó la intervención de la División de Identificación de Personas Extranjeras y del Departamento de Canes.

Estos equipos colaboraron en la detección de posibles irregularidades y en la búsqueda de sustancias ilícitas.



Objetivo: prevención y seguridad

El Plan Paraná apunta a fortalecer la seguridad en corredores clave del nordeste argentino, especialmente en pasos interprovinciales con alto flujo vehicular.

Las autoridades indicaron que estos controles continuarán de forma periódica para prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en la región.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 