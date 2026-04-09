Prófugo de Buenos Aires estaba en Corrientes

Jueves, 9 de abril de 2026

La joven habría huido por cuenta propia en plena Pandemia del Covid y su familia pensó que la habían raptado. No era la primera vez que huía de su hogar. El contexto familiar no era el adecuado y la joven escapó con su novio hacia Corrientes.



Una joven que actualmente tiene 19 años, pero desde los 13 fue reportada como desaparecida, de su casa en la provincia de Buenos Aires, fue hallada por efectivos de la comisaría de la localidad de Tabay, donde desde hace años se había establecido. La justicia podría desechar la causa por trata, ya que al parecer la misma chica aseguró que se fue por sus propia decisión.



Según trascendió el procedimiento se llevó a cabo este miércoles temprano por la mañana, en una propiedad ubicada en el barrio San Antonio de aquella localidad, donde la policía localizó a Sara Teresa S. de 19 años, quien vivía en la casa del abuelo de su novio, un joven de Tabay, que había conocido años atrás en Buenos Aires. La joven había hecho un trámite de cambio de domicilio recientemente, en el registro de las personas en la localidad de Santa Rosa y esta información, se cruzó inmediatamente con la base de datos de personas buscadas, donde saltó un pedido de localización y paradero, emitido por la Unidad Funcional N° 1 de La Plata.



Sara, había desaparecido de Buenos Aires, cuando tenía apenas 13 años y la justicia caratuló el hecho como posible caso de Trata. El hecho ocurrió en 2020, en plena Pandemia por el Coronavirus y la búsqueda se vio dificultada a raíz de esta situación. Pero lo que no sabían los familiares de Sara, es que ella se había "conocido" con un chico, oriundo de la localidad correntina de Tabay, hacia donde se fugó junto a él. Ambos se fueron a vivir a la casa del abuelo del muchacho y desde entonces, se le perdió todo rastro en Buenos Aires.



Ayer, la policía la localizó en donde vive desde hace años. Estaba en buen estado de salud y ella misma reveló que se había ido de su casa varias veces. Al parecer, el entorno familiar no era propicio y ella decidió huir por su propia cuenta.



Ahora, ya mayor de edad, la causa iniciada en 2020, podría caer y archivarse, ya que la mujer eligió quedarse a vivir con su amado, en Corrientes.