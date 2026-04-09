Coudet, amargado tras el empate de River: "No me voy contento"

Jueves, 9 de abril de 2026

Quarta porque "el plan de juego se te derrumba" y definió al partido como "muy accidentado de principio a fin", por lo que valoró el punto.



El debut de River en la Copa Sudamericana 2026 dejó más dudas que certezas. El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 ante Blooming en Bolivia y el entrenador no ocultó su frustración por un partido que se complicó desde el inicio.



La expectativa era alta, pero la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta condicionó todo el plan de juego. River debió reacomodarse y resistir gran parte del encuentro con un hombre menos, lo que impidió imponer su jerarquía.



Tras el partido, Coudet fue contundente en conferencia de prensa: "No me voy contento", resumió en cuatro palabras su sensación. Luego agregó: "Fue un partido accidentado, la expulsión nos cambió absolutamente todo. Nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche".



El DT también destacó las dificultades del césped y la obligación de realizar cambios constantes para sostener el equipo. Aun así, valoró la entrega de sus jugadores y subrayó que el empate, en esas condiciones, tiene un mérito especial.





En River, la preocupación pasa por la necesidad de sumar de a tres en los próximos partidos para no complicar la clasificación. Coudet sabe que el margen es reducido y que deberá ajustar rápido el funcionamiento para que el equipo recupere confianza.



El próximo desafío será ante Racing en Avellaneda por el Torneo Apertura, antes de continuar la campaña internacional. Los hinchas esperan una reacción inmediata y que el equipo muestre carácter tras un debut que dejó sabor amargo.