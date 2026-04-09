Trump criticó a la OTAN tras reunirse con su jefe

Jueves, 9 de abril de 2026

El presidente de EE.UU. cuestionó a la OTAN tras un encuentro con su titular, en plena tensión por Irán, Líbano y el estrecho de Ormuz.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la OTAN tras reunirse con su secretario general, Mark Rutte, en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente.



El encuentro se realizó a puertas cerradas y estuvo centrado en la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, además de la situación del Estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.



Escalada en Líbano complica la tregua



El cese del fuego atraviesa un momento crítico tras nuevas ofensivas en Líbano. Autoridades locales denunciaron ataques de gran magnitud que dejaron cientos de víctimas entre muertos y heridos.



Mientras Irán y Pakistán sostienen que el acuerdo incluía a Líbano, el gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó esa interpretación. Las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones, lo que reavivó la tensión en la región.



Desde Naciones Unidas, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el escenario como “horrífico” y pidió frenar la violencia.







Versiones opuestas sobre el estrecho de Ormuz



Uno de los focos de conflicto es la situación del estrecho de Ormuz. Desde Washington aseguran que el tránsito marítimo continúa y que incluso se incrementó en las últimas horas.



En cambio, autoridades iraníes afirman que el paso está cerrado y advirtieron que cualquier embarcación que circule sin autorización podría ser atacada.



Este corredor es estratégico para el transporte global de petróleo, por lo que cualquier interrupción impacta de inmediato en los mercados internacionales.







Advertencias y tensión creciente



El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que responderá si continúan los ataques en Líbano, y acusó a Estados Unidos e Israel de incumplir compromisos asumidos en el marco de la tregua.



En este escenario, Trump volvió a cuestionar el rol de la OTAN y planteó diferencias con sus aliados, en medio de una crisis que expone tensiones dentro del bloque.







Un conflicto con final abierto



La combinación de enfrentamientos en Líbano, desacuerdos sobre el alto el fuego y versiones contrapuestas sobre el estrecho de Ormuz mantiene en alerta a la comunidad internacional.



Las próximas decisiones diplomáticas y militares serán determinantes para sostener la tregua o profundizar un conflicto con impacto global.



