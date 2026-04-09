Israel atacó al Líbano hay más de 180 muertos y cientos de heridos

Jueves, 9 de abril de 2026

Bombardeos contra Hezbollah dejaron al menos 182 muertos en Líbano y agravan la crisis en la región.



Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron una ofensiva aérea a gran escala contra posiciones de Hezbollah en distintos puntos de Líbano, con un saldo de al menos 182 muertos y más de 800 heridos, según autoridades sanitarias locales.



El operativo, considerado uno de los más intensos desde el inicio del conflicto, incluyó ataques simultáneos sobre infraestructura militar y centros estratégicos del grupo armado.







Ataques coordinados en varias regiones



La ofensiva se desarrolló en múltiples zonas, entre ellas Beirut, el valle de la Becá y el sur del país. En pocos minutos, se bombardearon cerca de 100 objetivos vinculados a la estructura operativa de Hezbollah.



Entre los blancos alcanzados se encuentran centros de mando, instalaciones de inteligencia y sistemas de lanzamiento de misiles, utilizados —según Israel— para ataques contra su territorio.



También fueron impactadas unidades consideradas clave dentro de la organización, como fuerzas de élite y estructuras logísticas.







Operativo planificado y uso de inteligencia



El Ejército israelí informó que la operación fue preparada durante semanas con apoyo de distintas áreas, incluyendo inteligencia militar y la fuerza aérea.



El objetivo central, indicaron, fue debilitar la capacidad operativa de Hezbollah y reducir su capacidad de ataque.



Las autoridades israelíes sostienen que muchas de estas infraestructuras estaban ubicadas en zonas urbanas, lo que —según su versión— complica las operaciones y aumenta el riesgo para la población civil.







Impacto humanitario y tensión regional



El Ministerio de Salud libanés confirmó que se trata de una de las jornadas más letales del conflicto, con cientos de víctimas en pocas horas.



El incremento de la violencia se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con la participación indirecta de Irán como aliado de Hezbollah.



El gobierno israelí afirmó que continuará con las operaciones para proteger a su población y evitar nuevos ataques.







Escenario abierto y riesgo de escalada



La magnitud de los bombardeos y el número de víctimas profundizan la crisis humanitaria y elevan el riesgo de una escalada mayor en la región.



Con frentes activos y negociaciones frágiles, el conflicto entre Israel y Hezbollah se mantiene como uno de los principales focos de inestabilidad global.