Garantizan que no tocarán el Espacio de La Memoria, La Verdad y La Justicia

Miércoles, 8 de abril de 2026

Dentro del esquema de transferencia de tierras nacionales a la Provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés aclaró que el Espacio de la Memoria que funciona en el predio del ex Regimiento de Infantería 9 quedará excluido del acuerdo.



La precisión surgió al ser consultado sobre el destino del inmueble y la eventual inclusión del área en el paquete de compensación por deudas.



"Eso no se transfiere, eso no se toca", afirmó el Mandatario, marcando un límite dentro del proceso de cesión.



Según explicó, el predio se encuentra subdividido y la parte donde funciona el espacio vinculado a la memoria histórica permanecerá bajo la órbita nacional; mientras que los sectores restantes sí podrían pasar a la Provincia.



"El lote está dividido en tres adremas y queda el Espacio de la Verdad y la Memoria sin tocar", detalló.



Valdés indicó que la transferencia abarcaría otros sectores del ex RI9, incluyendo áreas con salida hacia la costanera y terrenos actualmente sin uso, lo que permitiría proyectar desarrollos urbanos a futuro.



Sin embargo, insistió en que el sitio destinado a actividades de memoria y derechos humanos no formará parte de la negociación.



El Gobernador sostuvo que la preservación del espacio fue planteada desde el inicio de las conversaciones con Nación.



"Sigue bajo la órbita nacional", reiteró, al tiempo que remarcó que el objetivo de la Provincia es avanzar sobre los sectores disponibles para revalorizar la zona.



La definición busca despejar dudas surgidas tras conocerse la posible transferencia del predio y garantizar la continuidad del funcionamiento institucional del sitio.



Cabe recordar que en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, conmemorado el 24 de marzo pasado, se realizó una nutrida movilización para recordar la fecha en Corrientes, desde Punta San Sebastián hasta el ex Regimiento, sobre la bajada del puente Chaco-Corrientes.



Uno de los principales planteos de la movilización fue en defensa del espacio en donde se ejercita la memoria marcando que allí funcionó desde mediados de los 70 un centro clandestino de detención.