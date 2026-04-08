Denuncia penal a las cinco chicas que hirieron a una joven

Miércoles, 8 de abril de 2026

La víctima y su abogado se presentaron en la fiscalía para formalizar la acusación. Además de las lesiones en su cuerpo, acusaron a las atacantes por "agresión sexual gravemente ultrajante". Exigen castigo ejemplar para los des jóvenes.



Una desigual pelea entre cinco mujeres, que atacaron brutalmente y golpearon con todo lo que tenían a mano a una sola joven en la calle, causó conmoción social en la ciudad fronteriza de Santo Tomé y terminó en el inicio de esta semana en estrados judiciales con una denuncia penal por "lesiones agravadas por el concurso de dos o más personas y abuso sexual gravemente ultrajante"; además, del pedido formal de detención de todas las involucradas en el hecho, trascendió.



La discusión habría empezado dentro de un pub y la seguridad decidió sacarlas para que terminen "su bronca" fuera del establecimiento. El incidente fue el domingo alrededor de las 5:30 de la madrugada, frente al pub "Santino", ubicado por calle Centeno, casi esquina Rivadavia de Santo Tomé. Según fuentes locales, entre todas las involucradas, incluyendo la víctima, al parecer ya había un problema de vieja data y coincidieron en el mismo local nocturno, donde se habría desatado una discusión.



Pero una vez en la calle, cinco mujeres buscaron a la jovencita, de apellido Ponce de 23 años, y sin mediar palabras le dieron una descomunal paliza, que incluyó no solo patadas y golpes de puño, sino que además una de ellas agredió con su casco de moto a la víctima, cuando ya estaba caída en el piso indefensa y completamente desnuda.





LA SIGUIERON AGREDIENDO EN LA VEREDA.

Esta situación justamente, que en cuestión de minutos se viralizó por todas las redes sociales y se esparció por todo el país, con expresiones de condenas de todo tipo, incluyendo algunos familiares de las mismas involucradas en la golpiza.



Es que la escena, trae el recuerdo de los hechos que terminaron con la vida de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y con la condena a cadena perpetua de todos los involucrados de aquel hecho. Salvando las distancias, el nivel de violencia fue igualmente desmedido y de milagro, la joven no terminó internada o sin vida.





EN LA CALLE LA PEGARON Y DESNUDARON.



Denunciadas

Pero la cosa no quedó solo en la golpiza, ya que la víctima se presentó el lunes ante la fiscalía del doctor Facundo Cabral y radicó la denuncia penal contra sus atacantes. Según el examen realizado por médicos legistas y que el titular del Ministerio Público Fiscal constató, la mujer presentaba contusiones en todo su cuerpo; raspaduras y lesiones de consideración en sus genitales, ya que durante el incidente, sus atacantes la desnudaron y la lastimaron con todo lo que tenían a la mano, incluyendo un casco de moto, que una de ellas rompió en la cabeza de la víctima. Además de las lesiones físicas visibles, los médicos constataron daño psicológico provocado por todo el trauma y la exposición pública que sufrió la jovencita al quedar desnuda en medio de la calle, mientras la golpeaban.



En los pasillos judiciales indicaron que tras recibir la denuncia, el fiscal Cabral podría solicitar la detención de las acusadas, de un ataque que parecería ser incluso, premeditado. Párrafo aparte, la indignación de la comunidad santotomeña por la impericia de los custodios del local bailable que no esperaron a la Policía para retirar a todas las involucradas. Más de cinco minutos duró el incidente antes de que llegara el primer patrullero al lugar. La falta total de personal policial en una de las zonas de reunión masiva de jóvenes y en donde, según expresaron vecinos, todos los fines de semana hay hechos similares.