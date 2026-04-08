Diputados de Milei quieren aprobar la entrega de Glaciares a mineras Miércoles, 8 de abril de 2026 El oficialismo busca aprobar cambios que habilitan minería en zonas periglaciares. La oposición alerta por riesgos ambientales.

El oficialismo consiguió dictamen en comisiones y hoy llevará al recinto la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto genera fuerte controversia por su impacto ambiental y el avance de la actividad minera.



Avanza la reforma en el Congreso



La iniciativa obtuvo respaldo en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, en medio de un debate con fuertes cruces entre oficialismo y oposición.



La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para esta tarde, donde el bloque gobernante buscará convertir en ley la modificación aprobada previamente en el Senado.





Qué cambia con la nueva ley



El proyecto propone redefinir las áreas protegidas, permitiendo actividades económicas en zonas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.



Además, otorga mayor autonomía a las provincias para decidir qué territorios preservar y cuáles habilitar para la explotación minera.







Cruces y acusaciones en el debate



La discusión estuvo marcada por cuestionamientos de la oposición, que denunció posibles conflictos de intereses en legisladores vinculados a provincias mineras.



Durante la reunión, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la iniciativa y su experiencia en el sector, ante las críticas por su trayectoria profesional previa.



Apoyos y rechazos



El oficialismo cuenta con el respaldo de bloques aliados y algunos sectores de la oposición, lo que le permitiría reunir los votos necesarios para aprobar la reforma.



En contraposición, referentes opositores y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían afectar reservas de agua dulce y debilitar controles ambientales.



Un debate con impacto federal



Funcionarios de provincias con actividad minera participaron del plenario y defendieron la necesidad de impulsar inversiones y empleo en sus territorios.



Sostienen que la reforma busca equilibrar desarrollo económico y protección ambiental, aunque el tema sigue generando posiciones enfrentadas.



Definición clave en el recinto



La votación de este miércoles será determinante para el futuro de la normativa. De aprobarse, marcará un cambio en el régimen de protección de glaciares y zonas periglaciares en Argentina.





REFORMA LA LEY DE GLACIARES Diputados de Milei quieren aprobar la entrega de Glaciares a mineras

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