Más de 280 vecinos multados por no limpiar terrenos

Miércoles, 8 de abril de 2026

La Municipalidad intensificó controles y sanciones por falta de limpieza en terrenos privados. Buscan prevenir basurales y mejorar la salud urbana.



La Municipalidad de Corrientes informó que en lo que va del año ya se confeccionaron 280 actas de infracción por terrenos baldíos en mal estado y por arrojar residuos en lugares u horarios no permitidos.



El operativo abarca distintos puntos de la capital provincial y se activa, en muchos casos, a partir de denuncias de vecinos que alertan sobre situaciones de abandono o acumulación de basura.





Controles y plazos para regularizar



Desde la comuna explicaron que, tras recibir una denuncia a la línea gratuita 147, se verifica la situación y se intima al propietario del terreno a realizar la limpieza correspondiente.



El plazo establecido por la normativa vigente es de 10 días para poner en condiciones el inmueble. De no cumplirse, se aplican sanciones económicas.



Un ejemplo reciente se registró en la intersección de Morse y Abrevadero, en el barrio Popular, donde se detectó un terreno con pasto alto y formación de un minibasural.







Denuncias vecinales, clave en el control



Las autoridades destacaron que la participación ciudadana es fundamental para detectar estos casos y actuar rápidamente.



Los vecinos pueden reportar tanto terrenos en malas condiciones como la disposición indebida de residuos, lo que permite reforzar los operativos de control en toda la ciudad.







Objetivo: una ciudad más limpia y saludable



El municipio remarcó que estas acciones buscan sostener espacios urbanos en condiciones adecuadas, evitando focos de contaminación y riesgos sanitarios.



Además, recordaron la importancia de respetar los horarios y lugares habilitados para arrojar residuos, como parte del compromiso colectivo con el orden y la limpieza urbana.



En ese marco, adelantaron que los controles continuarán durante todo el año, con el objetivo de reducir infracciones y mejorar la calidad ambiental en Corrientes.



