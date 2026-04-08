Corrientes cobrará $40 mil millones de ANSES por deuda

Miércoles, 8 de abril de 2026

La Nación acordó pagar fondos adeudados al IPS en 12 cuotas. Beneficia a más de 32.000 jubilados y refuerza el sistema previsional.



La provincia de Corrientes firmó un acuerdo con el Estado Nacional para el pago de una deuda previsional de $40.000 millones correspondiente a ANSES. Los fondos serán destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) y alcanzan a miles de jubilados y pensionados.



Acuerdo clave para el sistema previsional



El convenio fue rubricado este martes por el gobernador Juan Pablo Valdés junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y autoridades del organismo previsional nacional.



El acuerdo establece que los $40.000 millones se abonarán en 12 cuotas mensuales. El objetivo es regularizar transferencias que habían sido interrumpidas y que generaron un fuerte impacto en las finanzas provinciales.



Impacto en jubilados y en el IPS



Los recursos estarán destinados exclusivamente a la caja previsional administrada por el IPS, por lo que no serán de libre disponibilidad.



Desde el Gobierno provincial destacaron que la medida permitirá fortalecer la sustentabilidad del sistema y garantizar el pago de haberes a más de 32.000 beneficiarios en Corrientes.



Además, la Provincia había iniciado una demanda judicial contra la Nación por la deuda acumulada, proceso que continuará para determinar el monto total pendiente.





Pago parcial y reclamo en curso



Según se informó, este desembolso representa un pago a cuenta, en línea con acuerdos similares firmados por otras provincias.



En ese marco, se espera que la Justicia avance en la definición del monto definitivo de la deuda histórica que mantiene el Estado Nacional con Corrientes por el financiamiento previsional.





Negociaciones por tierras y otros activos



En paralelo, las gestiones entre Nación y Provincia incluyen la transferencia de tierras estratégicas, como las del Puerto y el predio del Regimiento de Infantería 9.



Estos activos serán considerados como parte de pago del Consenso Fiscal, en una deuda estimada en $37.000 millones. No obstante, se aclaró que ciertos sectores, como los vinculados a espacios de memoria, quedarán excluidos de la transferencia.





Próximos pasos



Con este acuerdo, Corrientes asegura un alivio financiero inmediato para su sistema previsional, aunque el reclamo judicial seguirá su curso. La definición final del pasivo determinará el alcance total de la compensación que deberá afrontar la Nación.