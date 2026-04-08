Empresa surcoreana compra proyecto de litio en Salta

Miércoles, 8 de abril de 2026



Posco adquirió un activo clave en el Salar del Hombre Muerto y prevé invertir más de USD 600 millones en Argentina.



La minera surcoreana Posco concretó la compra de un proyecto de litio en Salta y busca ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en un movimiento estratégico para el desarrollo energético.





Compra clave en el norte argentino



La compañía adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte por unos 65 millones de dólares, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, una de las zonas con mayor concentración de litio del mundo.



La operación le otorga el control casi total del activo, que se encuentra en etapa avanzada de exploración y con potencial productivo significativo.







Apuesta al negocio del litio



El litio es un recurso central para la fabricación de baterías eléctricas, lo que impulsa inversiones globales en países con reservas estratégicas como Argentina.



Posco busca asegurar suministro a largo plazo y consolidar su posición en el mercado de materiales para la transición energética.







Plan de inversión y RIGI



La empresa proyecta una inversión de 633 millones de dólares en el país y aspira a ingresar al RIGI, un régimen que promueve grandes proyectos con beneficios fiscales y regulatorios.



Además, ya desarrolla el proyecto “Sal de Oro”, también en la misma región, con planes de producción a gran escala en los próximos años.







Argentina en el mapa global del litio



El país integra el denominado “Triángulo del litio” junto a Chile y Bolivia, y se posiciona entre los principales productores y con mayores reservas del mundo.



Actualmente, cuenta con decenas de proyectos en distintas etapas, aunque solo una parte está en producción.







Crecimiento del sector minero



Las exportaciones mineras argentinas vienen en aumento y alcanzaron cifras récord en los últimos años, impulsadas principalmente por el litio.



Las proyecciones indican que el sector podría multiplicar su aporte económico si se concretan las inversiones previstas.







Perspectivas a futuro



La llegada de nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos en curso podrían consolidar a Argentina como un actor clave en el mercado global del litio, en un contexto de creciente demanda por energías limpias.