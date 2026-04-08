Bolivia suma otro mes positivo y marca un freno en los precios

Miércoles, 8 de abril de 2026

En marzo la inflación fue de -0,34% en Bolivia, segundo dato negativo consecutivo en medio de una economía aún tensionada.



Bolivia volvió a registrar una variación negativa en los precios durante marzo, con una inflación de -0,34%, según datos oficiales. Se trata del segundo mes consecutivo en baja, tras el -0,62% de febrero.



El dato refleja una desaceleración reciente del costo de vida, aunque el contexto económico sigue marcado por desequilibrios estructurales y alta inflación acumulada.



Caída de precios y datos del trimestre



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el comportamiento de marzo estuvo influido por la baja en productos alimenticios y en algunos servicios, como el transporte interdepartamental.



En el primer trimestre del año, el índice acumulado también se ubicó en terreno negativo, con una variación de -0,34%.



Sin embargo, la inflación interanual —que mide los últimos 12 meses— continúa elevada y alcanza el 15,05%, lo que evidencia que la presión sobre los precios no desapareció.







Un alivio tras meses de subas



La reciente desaceleración contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando el país cerró el año con una inflación superior al 20%, muy por encima de las previsiones oficiales.



Ese escenario marcó uno de los niveles más altos en décadas y obligó al Gobierno a implementar medidas para contener la escalada de precios.



El actual registro mensual negativo aparece como una señal de moderación, aunque todavía incipiente frente a los desequilibrios acumulados.







Crisis económica y cambios de política



La economía boliviana arrastra dificultades desde hace años, vinculadas principalmente a la caída de ingresos por hidrocarburos y a la escasez de divisas.



Desde 2023 se intensificaron problemas como el aumento del costo de vida, restricciones al acceso de dólares y episodios de falta de combustible.



En ese contexto, la actual gestión avanzó con decisiones como la quita de subsidios a los combustibles, la flexibilización de operaciones en moneda extranjera y la habilitación de pagos internacionales.







Expectativas y próximos pasos



El Gobierno anticipó nuevas medidas económicas para incentivar la inversión y recuperar el crecimiento, en un escenario que todavía presenta incertidumbre.



Si bien la inflación negativa en dos meses consecutivos marca un cambio de tendencia, los analistas coinciden en que será clave sostener la estabilidad y recomponer las reservas para consolidar una mejora duradera.



