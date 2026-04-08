El petróleo se desploma tras tregua y cae bajo USD 100

Miércoles, 8 de abril de 2026

El crudo cayó con fuerza tras el alto el fuego anunciado por EE.UU. con Irán, impactando en los mercados globales y el comercio energético.



El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja luego del anuncio de una tregua temporal entre Estados Unidos e Irán, lo que alivió las tensiones en una de las zonas clave para el suministro energético global.



La caída se dio inmediatamente después de que se confirmara la suspensión de hostilidades, en un contexto donde el conflicto había generado incertidumbre sobre la circulación de crudo por rutas estratégicas.



Fuerte caída del precio del crudo



El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, llegó a cotizar en torno a los 91,55 dólares en los contratos a futuro para mayo, marcando una baja cercana al 19% en las primeras operaciones.



Por su parte, el Brent —referencia en Europa— también mostró una tendencia descendente, con una caída superior al 5% durante la jornada, ubicándose cerca de los 103 dólares por barril.



La baja llevó al petróleo a perforar el umbral de los USD 100, un nivel clave que venía sosteniéndose en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.







El impacto del alto el fuego



El retroceso en los precios se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó un alto el fuego por dos semanas con Irán.



La medida llegó horas antes del vencimiento del ultimátum que Washington había fijado para que Teherán garantizara la libre circulación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.



La posibilidad de una interrupción en ese corredor había impulsado previamente una suba en los precios, ante el temor de restricciones en la oferta global.







Un mercado sensible a la geopolítica



El petróleo es uno de los activos más sensibles a los conflictos internacionales, especialmente cuando involucran regiones clave para su producción y transporte.



En este caso, la distensión momentánea redujo el riesgo percibido por los inversores, lo que derivó en una rápida corrección a la baja de las cotizaciones.



Sin embargo, analistas advierten que la volatilidad podría continuar en las próximas semanas, dependiendo del avance de las negociaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.







Qué puede pasar ahora



El comportamiento del precio del crudo estará atado a la evolución del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y a la estabilidad en el estrecho de Ormuz.



Si se consolida la tregua, los valores podrían estabilizarse. En cambio, un eventual quiebre en las negociaciones podría reactivar la presión alcista en los mercados energéticos.