Irán confirma tregua con EEUU y abrirá el estrecho de Ormuz

Miércoles, 8 de abril de 2026

Teherán aceptó un alto el fuego temporal con Washington y habilitará el paso clave para el petróleo mundial mientras negocian.



El gobierno de Irán confirmó un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, en el marco de negociaciones para frenar la escalada del conflicto.





Acuerdo temporal con aval del liderazgo iraní



La tregua fue aprobada al más alto nivel político, con el respaldo del líder supremo Mojtaba Khamenei.



El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní informó que durante este período se desarrollarán conversaciones formales con Washington para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.





Negociaciones en marcha



Las conversaciones entre ambos países se llevarán a cabo en Islamabad, con mediación de Pakistán.



El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó que el país suspenderá sus operaciones militares durante este plazo, en paralelo a la interrupción de ataques por parte estadounidense.







Apertura del estrecho de Ormuz



Como parte del entendimiento, Irán garantizará el paso seguro por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global de petróleo.



El corredor marítimo había sido restringido en medio del conflicto, generando preocupación internacional por su impacto económico.







Un acuerdo con condiciones



Desde Teherán aclararon que la tregua no implica el fin de la guerra, sino una instancia para avanzar en un entendimiento más amplio.



El alto el fuego podría extenderse si ambas partes logran avances concretos en las negociaciones.







Contexto de tensión y mediación



El acuerdo se alcanzó tras gestiones diplomáticas impulsadas por Pakistán, en un escenario de creciente tensión militar en la región.



Previamente, Estados Unidos había advertido sobre posibles ataques si no se garantizaba la reapertura del estrecho.







Expectativa por un acuerdo definitivo



Durante las próximas semanas, el foco estará puesto en las negociaciones y en la estabilidad del tránsito marítimo en la zona.



El resultado de este proceso será clave para definir si se consolida un acuerdo de paz o si el conflicto vuelve a escalar.