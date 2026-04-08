Trump anuncia alto el fuego con Irán y se abre el estrecho Ormuz

Miércoles, 8 de abril de 2026

Estados Unidos e Irán acordaron una tregua temporal para avanzar en negociaciones clave sobre el paso marítimo del petróleo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un alto el fuego de dos semanas con Irán, en medio de tensiones por el control del estratégico estrecho de Ormuz.



Tregua condicionada y negociación en marcha



La suspensión de ataques fue anunciada horas antes de que venciera un ultimátum de Washington. La medida está sujeta a que Irán garantice la apertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo.



Desde Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmó la aceptación de la tregua y adelantó que las negociaciones comenzarán en los próximos días.



El rol clave del estrecho de Ormuz



El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global.



Su bloqueo o restricción impacta de forma directa en los mercados internacionales y en el precio del crudo, lo que explica la urgencia de un acuerdo.







Mediación internacional y acuerdo preliminar



El entendimiento fue impulsado con la mediación de Shehbaz Sharif y del jefe militar paquistaní Asim Munir.



Según detalló Trump, ambas partes ya avanzaron en una propuesta que incluye garantías de navegación segura y el posible alivio de sanciones económicas.



Tensiones previas y advertencias globales



Antes del anuncio, el conflicto había escalado con ataques a infraestructura en territorio iraní y amenazas de represalias en la región del Golfo.



Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas habían manifestado preocupación por el riesgo de una escalada mayor y el impacto sobre la población civil.



Impacto en el mercado energético



El anuncio del alto el fuego generó una reacción inmediata en los mercados, con caídas en el precio del petróleo tras días de fuerte volatilidad.



La estabilidad del estrecho de Ormuz es considerada clave para evitar nuevas subas en los combustibles a nivel global.



Escenario abierto



Aunque el acuerdo abre una ventana de diálogo, desde Irán advirtieron que la tregua no implica el fin del conflicto.



Las próximas semanas serán decisivas para definir si las negociaciones avanzan hacia un acuerdo duradero o si resurgen las tensiones en la región.