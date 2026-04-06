Irán anunció que murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Lunes, 6 de abril de 2026

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no parece perder fuerza.



Recientemente, Irán anunció que murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque, mientras que Estados Unidos lanzó el ultimátum para el desbloqueo de estrecho de Ormuz. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este lunes 6 de abril de 2026.



Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en X que el mandatario responderá preguntas tras la elevada demanda registrada el fin de semana, con foco en el conflicto en Medio Oriente.



Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel de este lunes murió al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi, detallaron desde el cuerpo militar.



“El general Majid Khademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer”, publicaron desde la Guardia de la Revolución en su canal de Telegram, según medios internacionales.



