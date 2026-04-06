Domingo de Pascua trágico: mataron a 7 fieles en iglesias Lunes, 6 de abril de 2026 Hombres armados atacaron dos templos en Kaduna durante la Pascua, con muertos y varios secuestrados.

Un violento ataque sacudió a Nigeria durante las celebraciones de Pascua, cuando un grupo armado irrumpió en iglesias, dejó víctimas fatales y secuestró a fieles en el estado de Kaduna.



Irrupción armada en plena celebración



El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la comunidad de Ariko, donde hombres armados ingresaron a dos iglesias mientras se desarrollaban actividades religiosas.



Los atacantes abrieron fuego contra los presentes, provocando al menos siete muertes, aunque las autoridades locales no descartan que el número pueda ser mayor.



Además, varias personas fueron secuestradas y trasladadas a lugares desconocidos, lo que generó alarma en la región.



Falta de respuesta inmediata



Autoridades locales indicaron que la escasa cobertura de telecomunicaciones dificultó la reacción de las fuerzas de seguridad ante el ataque.



Testimonios de vecinos señalaron que los agresores actuaron durante un tiempo prolongado sin ser enfrentados, lo que agravó el impacto del hecho.



Los templos afectados fueron una iglesia evangélica y una parroquia católica, ambas con gran presencia de fieles por la celebración de Pascua.



Violencia persistente en la región



El episodio se enmarca en un contexto de inseguridad creciente en varias zonas de Nigeria, donde operan bandas armadas dedicadas a secuestros y ataques violentos.



A esta situación se suma la actividad de grupos extremistas como Boko Haram y otras organizaciones vinculadas al terrorismo en distintas regiones del país.



Referentes religiosos expresaron preocupación por la reiteración de hechos de violencia, especialmente en fechas de alta concurrencia como la Pascua.





Un conflicto sin solución inmediata



Mientras continúan las investigaciones para determinar el número exacto de víctimas y localizar a los secuestrados, crece la presión sobre el gobierno para reforzar la seguridad.



El ataque vuelve a poner en foco la crisis de seguridad en Nigeria, con comunidades vulnerables y sin protección suficiente frente a grupos armados.







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