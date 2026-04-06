Fuerte suba del petróleo: El crudo abre en alza

Lunes, 6 de abril de 2026

El conflicto entre Irán, Israel y EE.UU. impulsa el precio del crudo y genera preocupación global por el impacto económico.



El precio internacional del petróleo volvió a subir en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El barril de referencia en Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), superó los 113 dólares, mientras que el Brent se ubicó por encima de los 100 dólares.



La suba se da en un contexto de creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, con amenazas cruzadas y ataques que elevan la incertidumbre en los mercados energéticos.





Escalada militar y tensión global



En las últimas horas, se intensificaron los enfrentamientos en la región, con bombardeos y advertencias de nuevas ofensivas. Irán advirtió que responderá con ataques sostenidos ante cualquier acción contra su territorio.



Desde Israel, el gobierno confirmó operaciones militares en curso y aseguró que continuará con su ofensiva. En paralelo, Estados Unidos interviene en el escenario con presencia militar y llamados a negociaciones.



El conflicto también impactó en otros países del Golfo, donde se registraron incidentes y daños en infraestructuras.



Impacto directo en el mercado del petróleo



La volatilidad geopolítica generó una reacción inmediata en los precios del crudo, que venían mostrando estabilidad en semanas previas.



El aumento responde principalmente al temor de interrupciones en el suministro, especialmente por la posible afectación del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo.



Analistas advierten que una escalada mayor podría profundizar las subas y trasladar el impacto a combustibles, transporte y costos de producción en todo el mundo.



Riesgos económicos a nivel global



El encarecimiento del petróleo suele trasladarse a la inflación y presiona a las economías, especialmente en países importadores de energía.



En este contexto, los mercados siguen de cerca la evolución del conflicto y las decisiones políticas que puedan influir en la estabilidad de la región.



La situación mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales, que buscan evitar un agravamiento del escenario.



De persistir la tensión, el precio del crudo podría mantenerse elevado en el corto plazo, con efectos directos sobre la economía global y el costo de vida.