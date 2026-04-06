segundo Mundial del Fútbol de Talla Baja en Marruecos

Lunes, 6 de abril de 2026

Argentina, vigente campeón del mundo, buscará defender su corona en Rabat Marruecos, del 20 al 30 de noviembre. El certamen marcará un hito histórico con la participación de 24 selecciones, casi el doble que en la primera edición.



El fútbol de talla baja sigue rompiendo barreras y expandiendo sus fronteras. A través de un anuncio conjunto en redes sociales, la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja y la Selección de Marruecos confirmaron que la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en la ciudad de Rabat, la capital marroquí.



La cita mundialista quedó programada para desarrollarse del 20 al 30 de noviembre de 2026, posicionando a Marruecos como el epicentro de la inclusión y el deporte de alto rendimiento para personas con acondroplasia.



Facundo Rojas: La cara de la ilusión argentina

En la pieza gráfica oficial del anuncio, se puede ver un diseño con jugadores caricaturizados de las distintas naciones. Representando a la Argentina, aparece la figura de Facundo Rojas, el capitán y emblemático número 10 del seleccionado nacional.



Rojas, quien fue una pieza clave para la obtención del primer título mundial en 2023, vuelve a ser el estandarte de una Selección Argentina que llegará a África con la chapa de candidato y el respeto ganado tras ser el primer campeón de la historia.



Un crecimiento sin precedentes: De 13 a 24 países

Lo que más resalta de esta edición 2026 es el salto cuantitativo y cualitativo en la participación. Mientras que el primer mundial (disputado en Argentina en 2023) contó con 13 delegaciones, Marruecos recibirá a 24 países, lo que demuestra la rápida profesionalización y el alcance global que ha tomado la disciplina en apenas tres años.



Las 24 naciones que irán por la gloria en Rabat:

América: Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia, Ecuador y Guatemala.

Europa: Francia, España e Irlanda.

África: Marruecos (anfitrión), Egipto, Sudán y Togo.

Asia / Medio Oriente: Arabia Saudita, Irak, Japón, Jordania y Siria.