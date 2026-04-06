Nación quiere reformar la Ley de Glaciares para entregarlo a privados

Lunes, 6 de abril de 2026

El oficialismo tiene como objetivo dictaminar este martes y que el bloque libertario en Diputados, junto con las fuerzas dialoguistas, logre sancionar la reforma antes del viernes 10.

El Gobierno nacional tiene como objetivo aprobar la reforma sobre la Ley de Glaciares este martes y que el bloque libertario en Diputados, junto con las fuerzas dialoguistas, logre sancionarla antes del viernes 10.



De acuerdo a la información que brindó la agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e "impulsar inversiones mineras", sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.



Este martes a las 14 en la Cámara Baja se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.



También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes.



Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alredededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual, pese a que había 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.



La iniciativa de reforma de la ley de Glaciares busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.



Uno de los aspectos centrales que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial (reserva estratégica de agua dulce y regulador hídrico). Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.



Los números del Gobierno para aprobar la modificación a la Ley de Glaciares

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión para habilitar el debate por la modificación a la Ley de Glaciares, así como convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias.



La Libertad Avanza tiene 94 votos —ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar— y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de unos 21 diputados de Fuerzas del Cambio (PRO, la UCR y el MID), 11 de Innovación Federal, 2 Producción y Trabajo, y entre 2 y 4 de Provincias Unidas.



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La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para alentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.



Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero. Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.