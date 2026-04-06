La actividad minera metalífera genera impactos ambientales

Lunes, 6 de abril de 2026

Contamina el aire y el agua. Utiliza sustancias peligrosas y tóxicas. Genera toneladas de desechos

El caso más emblemático es la mina Veladero, en la provincia de San Juan, operada por la compañía multinacional Barrick Gold.



Además del cambio climático, las empresas mineras son una de las principales amenazas para estos cuerpos de hielo y su ambiente. La infraestructura para las minas se instala sobre ellos o su entorno y provoca consecuencias para siempre.



En general, la actividad minera metalífera que se desarrolla en nuestro país es a cielo abierto, y genera grandes impactos ambientales como los siguientes:



Contamina el aire y el agua

Utiliza sustancias peligrosas y tóxicas

Demanda la construcción de estructuras, caminos y diques

Destruye posibles áreas cultivables

Implica el movimiento de inmensas cantidades de roca y polvo

Afecta la vegetación y la fauna del área

Consume enormes cantidades de agua

Genera toneladas de desechos

El caso más emblemático es la mina Veladero, en la provincia de San Juan, operada por la compañía multinacional Barrick Gold.



Argentina es el primer país de América Latina que aprobó una ley para proteger sus glaciares. Y allí prohíbe la exploración y explotación minera en ambiente glaciar y periglacial. La misma norma establece que hay que preservarlos porque son reserva de agua para nuestro consumo, para la agricultura y proveen agua para recargar los ríos.



Por este motivo, para poder continuar con su operación minera, Barrick Gold inició una demanda en 2011 contra el Estado Nacional, con el apoyo de la provincia de San Juan. De esta forma intentaba demostrar que la Ley de Glaciares era inconstitucional.



En Greenpeace comprobamos que las instalaciones de la mina Veladero están localizadas sobre ambiente periglacial, en una clara violación a la ley. Además, el emprendimiento se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, lo cual pone en riesgo el agua, la vegetación y a más de 125 especies animales de la zona.



De hecho, en la operación minera Veladero hubo varios derrames tóxicos. El más grave ocurrió en septiembre de 2015, cuando más de 1 millón de litros de solución cianurada contaminó cinco ríos de San Juan. Hasta el momento, este es el peor desastre ambiental provocado por una minera en nuestro país.



Finalmente, en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias. También, reafirma que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua.



Esta decisión debería poner un freno a los 44 proyectos mineros que pretenden avanzar sobre áreas con glaciares o protegidas legalmente. Entre ellos, la mina Veladero.



Sin dudas, este logro es resultado del trabajo que realizamos junto a asambleas, comunidades de San Juan y organizaciones civiles y sociales de diferentes lugares del país.



