Marcela Tauro presentó a su novio y reveló detalles de la relación

Lunes, 6 de abril de 2026

La periodista contó en TV que está en pareja con Leopoldo Arancibia, un hombre ajeno al medio y dio detalles de cómo comenzó la relación.



Marcela Tauro blanqueó su relación con Leopoldo “Polo” Arancibia durante una emisión de Infama. La periodista reveló que el vínculo lleva cerca de dos meses y surgió de manera casual, en la puerta del canal donde trabaja.



El primer encuentro se dio el 18 de enero, en medio de una jornada laboral que no salió como esperaba. Una amiga en común los presentó y, a partir de ese momento, comenzaron a verse con frecuencia.



Relación con perfil bajo y lejos de los medios



Desde el inicio, Tauro optó por mantener la relación en reserva. Explicó que su decisión estuvo vinculada al perfil de su pareja, quien no pertenece al mundo del espectáculo ni tiene exposición pública.



La conductora aclaró que no buscaba ocultar el vínculo, sino darle tiempo sin presiones externas. Sin embargo, la difusión del romance en medios la llevó a confirmarlo antes de lo previsto.



Quién es “Polo” Arancibia



Arancibia mantiene una vida completamente alejada del ambiente mediático. Según describió Tauro, se trata de un hombre reservado, con bajo perfil y sin actividad relevante en redes sociales.



La periodista también desmintió versiones que lo vinculaban con el mundo empresarial o con otras figuras públicas. Remarcó que se trata de alguien ajeno a ese circuito y valoró especialmente esa diferencia.







El vínculo avanza y suma momentos compartidos



A pesar del poco tiempo juntos, la relación ya dio pasos importantes. El hijo de Tauro y su entorno cercano ya conocen a Arancibia, lo que refleja un grado de confianza en la pareja.



Además, compartieron actividades como un viaje a Mendoza, donde asistieron a la Fiesta de la Vendimia, y celebraciones personales, como el cumpleaños de la periodista.



Entre la exposición y la vida privada



Tauro también reconoció que recibió comentarios y advertencias sobre su pareja, aunque decidió confiar en su propia experiencia. Sostuvo que, a esta altura de su vida, prioriza su criterio personal.



Por su parte, Arancibia atraviesa un proceso de adaptación a la exposición mediática, luego de que su nombre comenzara a circular públicamente. Según contó la conductora, lo tomó con tranquilidad pese al impacto.



Un nuevo capítulo personal



Tras varios años sin pareja, Tauro atraviesa una nueva etapa personal marcada por un vínculo que combina discreción y estabilidad. Mientras continúa su carrera en televisión, apuesta a construir la relación sin perder el equilibrio entre lo público y lo privado.