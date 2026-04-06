Abel Pintos encontró a su “doble” y lo llamó “hermano”

Lunes, 6 de abril de 2026

Un participante generó impacto en TV por su parecido con Abel Pintos y desató bromas en el estudio.



Un momento inesperado se vivió en el programa Es mi sueño cuando Abel Pintos quedó cara a cara con un concursante que sorprendió por su notable parecido físico con él.



Se trata de Nicolás Zárate, un camionero entrerriano que subió al escenario sin imaginar la reacción que generaría. Apenas lo vio, el artista no ocultó su asombro y decidió acercarse para saludarlo, entre risas y comentarios sobre la coincidencia.





Un parecido que desató bromas en vivo



El encuentro rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa. Pintos abrazó al participante y, en tono distendido, lo llamó “hermano”, incluso proponiendo recrear una escena humorística similar al popular meme de Spider-Man.



Entre chistes, el cantante deslizó la posibilidad de un vínculo familiar: “Somos separados al nacer”, lanzó, mientras el estudio acompañaba con risas. La situación generó complicidad entre el jurado y el público.







Reacciones del jurado y clima distendido



La escena también dio lugar a intervenciones del resto de los jurados. Jimena Barón reforzó la broma al afirmar que parecían hermanos, mientras que Carlos Baute destacó el parecido físico, aunque marcó diferencias en lo vocal.



Más allá del humor, el clima en el estudio se mantuvo distendido y celebró la espontaneidad del momento, una de las características que el ciclo viene mostrando en cada emisión.







Un programa marcado por la emoción



El episodio se suma a otros momentos destacados del certamen, que combina humor con historias personales. En la misma emisión, una participante expresó su admiración por Pintos y protagonizó una escena emotiva al conocerlo.



El formato del programa apuesta a generar cercanía entre artistas y concursantes, lo que suele derivar en situaciones inesperadas como la vivida con el “doble” del cantante.



El encuentro entre Pintos y Zárate dejó una de las postales más virales del ciclo y refuerza el perfil del programa como un espacio de entretenimiento con momentos genuinos y espontáneos.



