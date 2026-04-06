Reparaban unas cañerías y encontraron una granada

Lunes, 6 de abril de 2026

El artefacto salió al quitar un montículo de tierra para comenzar los arreglos. La granada estaba en perfecta condiciones, con el seguro para accionarla. Personal de la Unidad de Explosivos de los Bomberos la retiró para inhabilitarla.



Obreros de una empresa que realiza obras de alcantarillado y entubamiento en una de las avenidas principales de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, hallaron una granada en optimas condiciones entre la tierra removida. Afortunadamente dieron aviso a la Policía que logró incautar y desactivar el explosivo evitando así una tragedia.



Según la información, los operarios estaban reparando unas cañerías luego de que vecinos de la zona reportaran pérdida de agua durante algunos días. Cuando comenzaron a realizar los pozos de las mismas y retirar un montículo de tierra, observaron un objeto sospechoso extraído durante una de las maniobras. Al acercarse, notaron que se trataba de una granada de mano, al parecer completa, por lo que de inmediato llamaron al 911 para reportar el insólito hallazgo.



Las fuentes consultadas por diario época, indicaron que se trata de una granada tipo FM K2, muy comunes dentro del Ejército Argentino y utilizada mayormente en el conflicto en Malvinas, confirmaron.



El artefacto estaba a la vera de la avenida Jorge Newbery, frente al barrio Caá Guazú, de la ciudad fronteriza, que conecta la zona céntrica hacia el aeropuerto. Si bien no se trata de una zona militar, o que haya sido utilizado para entrenamiento décadas atrás, pero muy cerca se encuentra el antiguo Regimiento de Artillería 3.



Ayer por la tarde, una comitiva de la Unidad Especial de Explosivos, dependientes del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de la Provincia, fue comisionada hacia Paso de los Libres para determinar el grado de letalidad del artefacto, desactivarlo en caso de ser necesario y secuestrarlo.





Ahora será parte de la investigación fiscal, determinar desde hace cuánto tiempo se encontraba esa granada enterrada en aquel sector en donde ya existían desde hace varios años, obras civiles de entubamiento y pavimentación o que probabilidades hay de que el artefacto explosivo haya sido colocado a propósito en esa zona, algo que al parecer es poco probable.





A LA VERA DE UNA AVENIDA PRINCIPAL.

El lugar fue acordonado y se interrumpió el paso vehicular. Efectivos de la Policía provincial desviaban la circulación de los automóviles por otras calles alternativas, hasta tanto personal idóneo de explosivos se haga cargo de la escena. Según confirmaron las mismas fuentes, la granada, aún poseía la "llave" de seguridad intacta.



Copo era de esperarse, la noticia no tardó mucho en desparramarse por toda la ciudad y comenzaron las especulaciones sobre la procedencia o finalidad de la granada a la vera de aquella avenida. Ninguna de esas hipótesis, claramente, con un sustento serio.