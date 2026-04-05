Vivir la Semana Santa en familia promoviendo el valor de la paz

Jueves, 2 de abril de 2026

Esta es una época para transmitir las tradiciones con los más pequeños del hogar.



La Semana Santa es época de reflexión y recogimiento, en ella se revive la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. En Guatemala se tiene como tradiciones especiales: la elaboración de alfombras, participar en procesiones, la visita a Sagrarios y la preparación de platillos típicos. Esta semana es una preparación para la Pascua. Es precisamente el domingo de Resurrección o Domingo de Pascua el día más alegre, ya que se celebra con gran júbilo la resurrección de nuestro señor Jesucristo.



Durante esta semana, los padres deben ser especialmente cuidadosos de las palabras que utilizan para explicar lo que se recuerda cada día, sin impresionar negativamente a los niños. Con los más pequeños es recomendable mucha naturalidad, no dar más detalle e información de lo estrictamente necesario para transmitirles el mensaje deseado.



La Semana Santa o Semana Mayor como es conocida en Guatemala, inicia el Domingo de Ramos, día en el que se asiste a la Misa para conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burrito. Todas las personas celebraban su llegada con palmas y flores para demostrarle lo felices que estaban de verlo allí.



Lunes, martes y miércoles Santo: se recuerda cómo vivió Jesús esos días. Se hacen alfombras, se asiste a procesiones. El Miércoles Santo se recuerda la traición de Judas a Jesús. Nuestro Señor estaba triste, ya que Judas era su amigo y lo vendió a los sacerdotes por 30 monedas de aquella época y aunque después se arrepintió, ya no se pudo hacer nada al respecto.



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El Jueves Santo se conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles, quienes eran además sus amigos. Adicionalmente, como muestra de lo mucho que Él los amaba y de que vino a servir y no a ser servido, les lavó los pies. Y a partir de las 5 de la tarde se acostumbra visitar 7 Sagrarios.



El Viernes Santo es el día más triste de la Semana Mayor, ya que es cuando muere Jesús en la cruz por la salvación de todos los hombres. Él aceptó ese dolor tan grande e indescriptible por amor a todos. Se acostumbra a rezar un Credo a las 3 de la tarde. Además, se reza el Vía Crucis (camino de la cruz).



El Sábado Santo o Sábado de Gloria: es un día de silencio y espera. Se suele dedicar oraciones a Santa María, quien sufrió junto a su hijo.



El Domingo de Resurrección se celebra con mucha alegría la resurrección de Jesús; este es un día de fiesta.



Algunas actividades para hacer con los niños durante Semana Santa son:

Dibujar y colorear los sucesos de lo que se conmemora cada día.

Hacer cruces de paletas u otros materiales para preparar el Vía Crucis que se rezará el Viernes Santo.

Cocinar platillos típicos.

Rezar en familia.