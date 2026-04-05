Actividades religiosas y culturales por Semana Santa en Corrientes

Jueves, 2 de abril de 2026

Corrientes se prepara para vivir una Semana Santa 2026 con una agenda cargada de eventos, actividades religiosas, propuestas culturales y turismo en toda la provincia.



Turismo religioso en Capital: siete iglesias y visitas guiadas

En la ciudad de Corrientes, una de las actividades centrales será la tradicional recorrida por las siete iglesias, una propuesta que cada año convoca a fieles y turistas.



Además, el Teatro Vera abrirá sus puertas con visitas guiadas, donde se podrán conocer detalles históricos los días:



Jueves 2 de abril : de 11:00 a 12:00 y de 18:00 a 19:00

Viernes 3 de abril: de 11:00 a 12:00 y de 18:00 a 19:00

Sábado 4 de abril : de 11:00 a 12:00 y de 18:00 a 19:00



Itatí: fe y celebración en la Basílica

La localidad de Itatí será uno de los principales destinos de Semana Santa en Corrientes, con celebraciones religiosas en la Basílica y la realización del Festival de la Resurrección.



Miles de peregrinos llegan cada año a este punto clave del turismo religioso para vivir jornadas de profunda devoción.



Pesca y turismo: evento destacado en Paso de la Patria

Para quienes buscan actividades al aire libre, Paso de la Patria será sede del Torneo Apertura de Pesca del Dorado, uno de los eventos deportivos más importantes de la región.



La competencia marca el inicio de la temporada y convoca a pescadores de todo el país.



Espectáculo en La Cruz: historia y cultura

En el interior provincial, las ruinas jesuíticas de La Cruz serán el escenario del espectáculo “La Piedra y la Luz”, una propuesta que combina historia, arte y espiritualidad en un entorno único.



Vía Crucis Interprovincial

Uno de los momentos más esperados será el Vía Crucis Interprovincial Corrientes–Resistencia, que en su 47° edición se realizará el próximo 2 de abril desde las 23:45.



La peregrinación comenzará en el Convento de las Hermanas Clarisas y se extenderá por más de 10 horas, uniendo ambas capitales en una de las manifestaciones de fe más importantes del nordeste argentino.



El recorrido: 15 estaciones entre Corrientes y Chaco

El Vía Crucis contará con 15 estaciones a lo largo del trayecto, atravesando puntos clave como:



Convento Hermanas Clarisas (Corrientes)

Iglesia Catedral de Corrientes

Parroquia María Auxiliadora

Parroquia La Merced

Iglesia de la Cruz

Puente General Belgrano

Capilla Stella Maris (Barranqueras)

Parroquias de Barranqueras

Iglesia Catedral de Resistencia

Hospital Perrando

Seminario Interdiocesano

Convento Hermanas Clarisas (Resistencia)

La llegada está prevista para alrededor de las 9:45 de la mañana.